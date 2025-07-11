Зеленський обговорив із сенаторами США підтримку України і санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський назвав "хорошою" зустріч з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, під час якої обговорили нарощування захисту від російських атак, зокрема інвестиції в дрони-перехоплювачі.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова Зеленського: "Вдячний за участь у конференції з відновлення, а також у засіданні коаліції охочих. Важливо, що США приєдналися до цього формату – вперше".

Реклама:

Деталі: Зеленський зазначив, що пріоритетом для України є посилення протиповітряної оборони.

Пряма мова Зеленського: "Росія хоче вийти на застосування тисячі дронів за одну атаку.

Тому важливо нарощувати захист, особливо інвестувати в дрони-перехоплювачі.

РЕКЛАМА:

Говорили й про продовження постачання озброєння з боку США та спільне виробництво зброї.

Ми готові до різних форматів, і зокрема разом із Європою закупити в Сполучених Штатів великий оборонний пакет для захисту життя".

Деталі: Зеленський додав, що під час розмови окремо торкнулися законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя щодо додаткових обмежувальних заходів проти Росії та тих, хто надає їй підтримку у війні.

Пряма мова Зеленського: "Безперечно, це саме той важіль, який може наблизити мир і зробити дипломатію непустою".