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Зеленський обговорив із сенаторами США підтримку України і санкції проти Росії

Ольга Глущенко П'ятниця, 11 липня 2025, 00:58
Зеленський обговорив із сенаторами США підтримку України і санкції проти Росії
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Президент України Володимир Зеленський назвав "хорошою" зустріч з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, під час якої обговорили нарощування захисту від російських атак, зокрема інвестиції в дрони-перехоплювачі.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова Зеленського: "Вдячний за участь у конференції з відновлення, а також у засіданні коаліції охочих. Важливо, що США приєдналися до цього формату – вперше".

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Деталі: Зеленський зазначив, що пріоритетом для України є посилення протиповітряної оборони.

Пряма мова Зеленського: "Росія хоче вийти на застосування тисячі дронів за одну атаку.

Тому важливо нарощувати захист, особливо інвестувати в дрони-перехоплювачі.

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Говорили й про продовження постачання озброєння з боку США та спільне виробництво зброї.

Ми готові до різних форматів, і зокрема разом із Європою закупити в Сполучених Штатів великий оборонний пакет для захисту життя".

Деталі: Зеленський додав, що під час розмови окремо торкнулися законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя щодо додаткових обмежувальних заходів проти Росії та тих, хто надає їй підтримку у війні.

Пряма мова Зеленського: "Безперечно, це саме той важіль, який може наблизити мир і зробити дипломатію непустою".

СШАЗеленськийдопомога Україні
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