Зеленский обсудил с сенаторами США поддержку Украины и санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "хорошей" встречу с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, во время которой обсудили наращивание защиты от российских атак, в частности инвестиции в дроны-перехватчики.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь Зеленского: "Благодарен за участие в конференции по восстановлению, а также в заседании коалиции желающих. Важно, что США присоединились к этому формату – впервые".

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Детали: Зеленский отметил, что приоритетом для Украины является усиление противовоздушной обороны.

Прямая речь Зеленского: "Россия хочет выйти на применение тысячи дронов за одну атаку.

Поэтому важно наращивать защиту, особенно инвестировать в дроны-перехватчики.

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Говорили и о продолжении поставок вооружения со стороны США и совместном производстве оружия.

Мы готовы к различным форматам, и в частности вместе с Европой закупить в Соединенных Штатах большой оборонный пакет для защиты жизни".

Детали: Зеленский добавил, что во время разговора отдельно коснулись законопроекта сенаторов Грэма и Блюменталя о дополнительных ограничительных мерах против России и тех, кто оказывает ей поддержку в войне.

Прямая речь Зеленского: "Бесспорно, это именно тот рычаг, который может приблизить мир и сделать дипломатию непустой".