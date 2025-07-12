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Зеленський розповів, чого очікує від Верховної Ради наступного тижня

Катерина ТищенкоСубота, 12 липня 2025, 21:08
Зеленський розповів, чого очікує від Верховної Ради наступного тижня
Верховна Рада, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський очікує від Верховної Ради наступного тижня ухвалення законопроєктів щодо множинного громадянства та військового омбудсмена, а також ратифікації угоди про створення спецтрибуналу щодо агресії РФ та рішення щодо виходу України з Оттавської конвенції.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський повідомив, що говорив із головою ВР Русланом Стефанчуком про засідання українського парламенту наступного тижня. За словами президента, "дуже важливо, щоб засідання були результативними".

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Пряма мова: "Вже був ухвалений закон про множинне громадянство. І це вагоме питання, зокрема для тих, хто воює заради України. Дуже-дуже очікую розблокування цього закону, щоб невідкладно його підписати.

Також вже підготовлені два значних рішення щодо міжнародних угод. Передусім угода про створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії – її треба ратифікувати. І теж варто підтримати вихід нашої держави з Оттавської конвенції про міни…

Також вже підготовлений до другого читання законопроєкт про військового омбудсмена, і цей новий системний крок потрібен для того, щоб в армії впроваджувалися необхідні зміни".

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Деталі: Зеленський зазначив, що буде вдячний народним депутатам, які підтримають на цьому тижні "ці та інші надзвичайно важливі для нашої держави рішення".

ЗеленськийВерховна Рада
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