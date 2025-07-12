Зеленський розповів, чого очікує від Верховної Ради наступного тижня

Президент Володимир Зеленський очікує від Верховної Ради наступного тижня ухвалення законопроєктів щодо множинного громадянства та військового омбудсмена, а також ратифікації угоди про створення спецтрибуналу щодо агресії РФ та рішення щодо виходу України з Оттавської конвенції.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський повідомив, що говорив із головою ВР Русланом Стефанчуком про засідання українського парламенту наступного тижня. За словами президента, "дуже важливо, щоб засідання були результативними".

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Пряма мова: "Вже був ухвалений закон про множинне громадянство. І це вагоме питання, зокрема для тих, хто воює заради України. Дуже-дуже очікую розблокування цього закону, щоб невідкладно його підписати.

Також вже підготовлені два значних рішення щодо міжнародних угод. Передусім угода про створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії – її треба ратифікувати. І теж варто підтримати вихід нашої держави з Оттавської конвенції про міни…

Також вже підготовлений до другого читання законопроєкт про військового омбудсмена, і цей новий системний крок потрібен для того, щоб в армії впроваджувалися необхідні зміни".

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Деталі: Зеленський зазначив, що буде вдячний народним депутатам, які підтримають на цьому тижні "ці та інші надзвичайно важливі для нашої держави рішення".