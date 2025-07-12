Зеленский рассказал, чего ожидает от Верховной Рады на следующей неделе

Президент Владимир Зеленский ожидает от Верховной Рады на следующей неделе принятия законопроектов о множественном гражданстве и военном омбудсмене, а также ратификации соглашения о создании спецтрибунала по агрессии РФ и решения о выходе Украины из Оттавской конвенции.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский сообщил, что разговаривал с председателем ВР Русланом Стефанчуком о заседании украинского парламента на следующей неделе. По словам президента, "очень важно, чтобы заседания были результативными".

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Прямая речь: "Уже был принят закон о множественном гражданстве. И это весомый вопрос, в частности для тех, кто воюет за Украину. Очень-очень жду разблокирования этого закона, чтобы безотлагательно его подписать.

Также уже подготовлены два значительных решения по международным соглашениям. Прежде всего, соглашение о создании специального трибунала по преступлению российской агрессии – его нужно ратифицировать. И также стоит поддержать выход нашего государства из Оттавской конвенции о минах...

Также уже подготовлен ко второму чтению законопроект о военном омбудсмене, и этот новый системный шаг необходим для того, чтобы в армии внедрялись необходимые изменения".

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Детали: Зеленский отметил, что будет благодарен народным депутатам, которые поддержат на этой неделе "эти и другие чрезвычайно важные для нашего государства решения".