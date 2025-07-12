Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский рассказал, чего ожидает от Верховной Рады на следующей неделе

Катерина ТищенкоСуббота, 12 июля 2025, 21:08
Зеленский рассказал, чего ожидает от Верховной Рады на следующей неделе
Верховная Рада, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский ожидает от Верховной Рады на следующей неделе принятия законопроектов о множественном гражданстве и военном омбудсмене, а также ратификации соглашения о создании спецтрибунала по агрессии РФ и решения о выходе Украины из Оттавской конвенции.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский сообщил, что разговаривал с председателем ВР Русланом Стефанчуком о заседании украинского парламента на следующей неделе. По словам президента, "очень важно, чтобы заседания были результативными".

Реклама:

Прямая речь: "Уже был принят закон о множественном гражданстве. И это весомый вопрос, в частности для тех, кто воюет за Украину. Очень-очень жду разблокирования этого закона, чтобы безотлагательно его подписать.

Также уже подготовлены два значительных решения по международным соглашениям. Прежде всего, соглашение о создании специального трибунала по преступлению российской агрессии – его нужно ратифицировать. И также стоит поддержать выход нашего государства из Оттавской конвенции о минах...

Также уже подготовлен ко второму чтению законопроект о военном омбудсмене, и этот новый системный шаг необходим для того, чтобы в армии внедрялись необходимые изменения".

РЕКЛАМА:

Детали: Зеленский отметил, что будет благодарен народным депутатам, которые поддержат на этой неделе "эти и другие чрезвычайно важные для нашего государства решения".

ЗеленскийВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский рассказал, чего ожидает от Верховной Рады на следующей неделе
Зеленский после совещания с Умеровым анонсировал изменения в госинститутах
Франция сделала шаг к признанию своей Новой Каледонии "государством в государстве"
Шабунин после 15-часовых обысков: Зеленский движется в сторону коррупционного авторитаризма
В Финляндии задержали бывшего "вагнеровца", который просил убежища
СМИ: Умеров пока – единственный кандидат Зеленского на должность посла в США
Все новости...
Зеленский
Зеленский после совещания с Умеровым анонсировал изменения в госинститутах
Шабунин после 15-часовых обысков: Зеленский движется в сторону коррупционного авторитаризма
СМИ: Умеров пока – единственный кандидат Зеленского на должность посла в США
Последние новости
21:08
Зеленский рассказал, чего ожидает от Верховной Рады на следующей неделе
20:54
Германия получит с завода первые собственные ракеты для Patriot в 2026-2027 году
20:32
Зеленский после совещания с Умеровым анонсировал изменения в госинститутах
20:25
Генерал Бундесвера рассказал, на каком этапе проект по дронам-перехватчикам для Украины
20:13
Следующая встреча в "формате Рамштайн" состоится в течение 10 дней – немецкий генерал
19:58
теннисВпервые за 114 лет: Швёнтек устроила "сухой" разгром в финале и выиграла Уимблдон
19:40
Лидеры стран ЕС отреагировали на заявление Трампа о 30% тарифах
19:31
Россияне убили 87-летнюю жительницу Херсона
19:00
"Имею амбиции": заместитель Лесного заявил, что не откажется от должности министра, если ему предложат
18:54
Франция сделала шаг к признанию своей Новой Каледонии "государством в государстве"
Все новости...
Реклама:
Реклама: