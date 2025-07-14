Axios: Путін попередив Трампа, що в наступні 60 днів планує черговий наступ на сході України

Під час телефонної розмови 3 липня правитель Росії Володимир Путін заявив президенту США Дональду Трампу, що в найближчі 60 днів планує чергову ескалацію на сході України, щоб вийти на адміністративні межі областей, які Путін вважає своїми.

Джерело: Axios з посиланням на джерела

Деталі: За словами джерела, обізнаного з перебігом телефонної розмови, Путін чітко дав зрозуміти, що планує подальшу ескалацію у війні з Україною.

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Зокрема, Трамп розповів президенту Франції Еммануелю Макрону, що Путін протягом наступних 60 днів знову зробить спроби окупувати територію до адміністративних меж українських регіонів, де Росія має значний плацдарм.

Президент США сказав Макрону, що очільник Кремля "хоче забрати все це".

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