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Axios: Путін попередив Трампа, що в наступні 60 днів планує черговий наступ на сході України

Альона Мазуренко Понеділок, 14 липня 2025, 07:15
Axios: Путін попередив Трампа, що в наступні 60 днів планує черговий наступ на сході України
Фото: Getty Images

Під час телефонної розмови 3 липня правитель Росії Володимир Путін заявив президенту США Дональду Трампу, що в найближчі 60 днів планує чергову ескалацію на сході України, щоб вийти на адміністративні межі областей, які Путін вважає своїми.

Джерело: Axios з посиланням на джерела

Деталі: За словами джерела, обізнаного з перебігом телефонної розмови, Путін чітко дав зрозуміти, що планує подальшу ескалацію у війні з Україною.

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Зокрема, Трамп розповів президенту Франції Еммануелю Макрону, що Путін протягом наступних 60 днів знову зробить спроби окупувати територію до адміністративних меж українських регіонів, де Росія має значний плацдарм.

Президент США сказав Макрону, що очільник Кремля "хоче забрати все це".

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  • Президент США Дональд Трамп заявив, що надішле Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, заявивши, що вони необхідні Києву, адже правитель Росії Володимир Путін "гарно говорить, але потім увечері всіх бомбить".
  • Трамп оголосить у понеділок новий план озброєння України, який, як очікується, включатиме наступальну зброюДжерела повідомили, що ймовірно йдеться про ракети великої дальності, які можуть досягати цілей глибоко всередині російської території.
  • Сенатор-республіканець Ліндсі Грем сказав, що "Трамп дуже розлючений на Путіна". Грем очікує найближчими днями рекордного постачання зброї для захисту України від російської агресії.

СШАТрампПутінросійсько-українська війна
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