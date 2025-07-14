Axios: Путин предупредил Трампа, что в следующие 60 дней планирует наступление на востоке Украины
В ходе телефонного разговора 3 июля правитель России Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что в ближайшие 60 дней планирует очередную эскалацию на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы областей, которые Путин считает своими.
Источник: Axios со ссылкой на источники
Детали: По словам источника, осведомленного о ходе телефонного разговора, Путин четко дал понять, что планирует дальнейшую эскалацию в войне с Украиной.
В частности, Трамп рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Путин в течение следующих 60 дней снова предпримет попытки оккупировать территорию в административные границы украинских регионов, где Россия имеет значительный плацдарм.
Президент США сказал Макрону, что глава Кремля "хочет забрать все это".
Напомним:
- Президент США Дональд Трамп заявил, что пришлет Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявив, что они необходимы Киеву, ведь правитель России Владимир Путин "хорошо говорит, но потом вечером всех бомбит".
- Трамп объявит в понедельник новый план вооружения Украины, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие. Источники сообщили, что вероятно речь идет о ракетах большой дальности, которые могут достигать целей глубоко внутри российской территории.
- Сенатор-республиканец Линдси Грэм сказал, что "Трамп очень взбешен на Путина". Грэм ожидает в ближайшие дни рекордные поставки оружия для защиты Украины от российской агрессии.