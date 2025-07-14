Axios: Путин предупредил Трампа, что в следующие 60 дней планирует наступление на востоке Украины

В ходе телефонного разговора 3 июля правитель России Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что в ближайшие 60 дней планирует очередную эскалацию на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы областей, которые Путин считает своими.

Источник: Axios со ссылкой на источники

Детали: По словам источника, осведомленного о ходе телефонного разговора, Путин четко дал понять, что планирует дальнейшую эскалацию в войне с Украиной.

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В частности, Трамп рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Путин в течение следующих 60 дней снова предпримет попытки оккупировать территорию в административные границы украинских регионов, где Россия имеет значительный плацдарм.

Президент США сказал Макрону, что глава Кремля "хочет забрать все это".

Напомним:

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