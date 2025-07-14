Верховна Рада планує звільнити уряд 16 липня – джерела
Призначення нового складу Кабінету міністрів у Верховній Раді планується на 17 липня, наступного дня після голосування про відставку.
Джерело: співрозмовники "Української правди" в Кабміні та парламенті
Деталі: За словами джерел УП, Рада планує звільнити уряд в середу 16 липня, і призначати нових міністрів у четвер.
Що передувало: 14 липня президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєрці Юлії Свириденко очолити уряд України.
"Українська правда" писала, що в липні в Україні плануються перестановки в Кабміні. Так, новим прем'єром планують призначити віцепрем'єрку Юлію Свириденко, яка, за даними УП, приведе з собою в уряд трьох близьких до себе посадовців.
Знати більше: Прем'єрка в урядовому "Кварталі". Чи зможе Свириденко замінити Шмигаля