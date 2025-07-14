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Верховна Рада планує звільнити уряд 16 липня – джерела

Роман Романюк, Валентина РоманенкоПонеділок, 14 липня 2025, 15:25
Верховна Рада планує звільнити уряд 16 липня – джерела
Денис Шмигаль перебуває на посаді з березня 2020 року. фото з сайту "Укрінформ"

Призначення нового складу Кабінету міністрів у Верховній Раді планується на 17 липня, наступного дня після голосування про відставку.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в Кабміні та парламенті

Деталі: За словами джерел УП, Рада планує звільнити уряд в середу 16 липня, і призначати нових міністрів у четвер.

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Що передувало: 14 липня президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєрці Юлії Свириденко очолити уряд України.

"Українська правда" писала, що в липні в Україні плануються перестановки в Кабміні. Так, новим прем'єром планують призначити віцепрем'єрку Юлію Свириденко, яка, за даними УП, приведе з собою в уряд трьох близьких до себе посадовців.

Знати більше: Прем'єрка в урядовому "Кварталі". Чи зможе Свириденко замінити Шмигаля

Кабінет міністрівВерховна Рада
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