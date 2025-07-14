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Верховная Рада планирует уволить правительство 16 июля – источники

Роман Романюк, Валентина РоманенкоПонедельник, 14 июля 2025, 15:25
Верховная Рада планирует уволить правительство 16 июля – источники
Денис Шмыгаль находится в должности с марта 2020 года. фото с сайта «Укринформ»

Назначение нового состава Кабинета министров в Верховной Раде планируется на 17 июля, на следующий день после голосования об отставке.

Источник: собеседники "Украинской правды" в Кабмине и парламенте

Детали: По словам источников УП, Рада планирует уволить правительство в среду 16 июля, и назначать новых министров в четверг.

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Что предшествовало: 14 июля президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.

"Украинская правда" писала, в июле в Украине планируются перестановки в Кабмине. Так, новым премьером планируют назначить вице-премьера Юлию Свириденко, которая, по данным УП, приведет с собой в правительство трех близких к себе чиновников.

Знать больше: Премьер в правительственном "Квартале". Сможет ли Свириденко заменить Шмыгаля

Кабинет министровВерховная Рада
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