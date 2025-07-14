Новые назначения в правительстве: Шмыгаль может возглавить Минобороны – источник
Действующий премьер-министр Денис Шмыгаль должен перейти на должность министра обороны, его место займет нынешняя первая вице-премьер Юлия Свириденко.
Источник: собеседники УП в правительстве, Офисе президента, Верховной Раде
Детали: По словам источников УП, вместо Свириденко руководить Министерством экономики планируют назначить действующего первого заместителя министра Алексея Соболева.
Большинство нынешнего состава Кабмина вероятно сохранит свои позиции:
- вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, возможно, его повысят до статуса первого вице-премьера;
- вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - Ольга Стефанишина;
- вице-премьер по инновациям - министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
- министр внутренних дел Игорь Клименко;
- министр финансов Сергей Марченко;
- министр иностранных дел Андрей Сибига;
- министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин;
- министр молодежи и спорта Матвей Бедный;
- министр энергетики Герман Галущенко;
- министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук;
- министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова.
Часть министров, по данным УП, точно оставят свои должности:
- министр обороны Рустем Умеров, который должен стать новым послом Украины в США;
- вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов, его молодое ведомство, скорее всего, просто ликвидируют;
- министр социальной политики Оксана Жолнович, замену ей пока подбирают;
- министр образования и науки Оксен Лисовой - есть вероятность, что его заменит нынешний заместитель Андрей Витренко;
- министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий - пока УП не известно о кандидатуре преемника.
Пока УП окончательно неизвестна дальнейшая профессиональная судьба министра аграрной политики Виталия Коваля и министра здравоохранения Виктора Ляшко.
Напомним:
- Собеседники "Украинской правды" в Кабмине и парламенте сообщили, что назначение нового состава Кабинета министров в Верховной Раде планируется на 17 июля, на следующий день после голосования об отставке.
- 14 июля президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.
- "Украинская правда" писала, в июле в Украине планируются перестановки в Кабмине. Так, новым премьером планируют назначить вице-премьера Юлию Свириденко, которая, по данным УП, приведет с собой в правительство трех близких к себе чиновников.
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