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Свириденко після пропозиції Зеленського: Кандидатури в уряд оголошу незабаром

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 липня 2025, 17:49
Свириденко після пропозиції Зеленського: Кандидатури в уряд оголошу незабаром
Юлія Свириденко. фото ОП

Перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко, якій президент Володимир Зеленський запропонував очолити уряд, повідомила, що невдовзі планує оголосилити пропозиції щодо кандидатур членів уряду.

Джерело: Свириденко у Facebook

Пряма мова: "Рішення про призначення прем'єр-міністра України ухвалює Верховна Рада. Готуємось до взаємодії з парламентом та до представлення відповідних урядових кроків.

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Пропозиції щодо кандидатур членів уряду оголошу незабаром".

Деталі: Свириденко зазначила, що глава держави визначив пріоритетні задачі, які він бачить перед оновленим урядом: зміцнення економічного потенціалу України, розширення програм підтримки українців та масштабування виробництва власної зброї.

"Реалізувати ці завдання можливо завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації будь-яких бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва та повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та відновлення після бойових дій", – додала віцепрем’єрка.

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Передісторія:

  • 14 липня президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєрці Юлії Свириденко очолити уряд України.
  • За даними джерел УП, призначення нового складу Кабінету міністрів у Верховній Раді планується на 17 липня, наступного дня після голосування про відставку.
  • За словами джерел УП, замість Свириденко керувати Міністерством економіки планують призначити чинного першого заступника міністра Олексія Соболєва. Про інші плановані кадрові зміни читайте тут.
  • "Українська правда" писала, що в липні в Україні плануються перестановки в Кабміні. За даними УП, Свириденко планує привести з собою в уряд трьох близьких до себе посадовців.

Нагадаємо: Стаття 10 закону про режим воєнного стану містить норму щодо неможливості припинення повноважень Кабінету міністрів під час воєнного стану.

Знати більше: Прем'єрка в урядовому "Кварталі". Чи зможе Свириденко замінити Шмигаля

Кабінет міністрів
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