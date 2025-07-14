Свириденко після пропозиції Зеленського: Кандидатури в уряд оголошу незабаром
Перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко, якій президент Володимир Зеленський запропонував очолити уряд, повідомила, що невдовзі планує оголосилити пропозиції щодо кандидатур членів уряду.
Джерело: Свириденко у Facebook
Пряма мова: "Рішення про призначення прем'єр-міністра України ухвалює Верховна Рада. Готуємось до взаємодії з парламентом та до представлення відповідних урядових кроків.
Пропозиції щодо кандидатур членів уряду оголошу незабаром".
Деталі: Свириденко зазначила, що глава держави визначив пріоритетні задачі, які він бачить перед оновленим урядом: зміцнення економічного потенціалу України, розширення програм підтримки українців та масштабування виробництва власної зброї.
"Реалізувати ці завдання можливо завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації будь-яких бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва та повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та відновлення після бойових дій", – додала віцепрем’єрка.
Передісторія:
- 14 липня президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєрці Юлії Свириденко очолити уряд України.
- За даними джерел УП, призначення нового складу Кабінету міністрів у Верховній Раді планується на 17 липня, наступного дня після голосування про відставку.
- За словами джерел УП, замість Свириденко керувати Міністерством економіки планують призначити чинного першого заступника міністра Олексія Соболєва. Про інші плановані кадрові зміни читайте тут.
- "Українська правда" писала, що в липні в Україні плануються перестановки в Кабміні. За даними УП, Свириденко планує привести з собою в уряд трьох близьких до себе посадовців.
Нагадаємо: Стаття 10 закону про режим воєнного стану містить норму щодо неможливості припинення повноважень Кабінету міністрів під час воєнного стану.
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