Свириденко после предложения Зеленского: Кандидатуры в правительство объявлю вскоре

Первый вице-премьер Юлия Свириденко, которой президент Владимир Зеленский предложил возглавить правительство, сообщила, что вскоре планирует объявить предложения по кандидатурам членов правительства.

Источник: Свириденко в Facebook

Прямая речь: "Решение о назначении премьер-министра Украины принимает Верховная Рада. Готовимся к взаимодействию с парламентом и к представлению соответствующих правительственных шагов.

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Предложения по кандидатурам членов правительства объявлю вскоре".

Детали: Свириденко отметила, что глава государства определил приоритетные задачи, которые он видит перед обновленным правительством: укрепление экономического потенциала Украины, расширение программ поддержки украинцев и масштабирование производства собственного оружия.

"Реализовать эти задачи возможно благодаря ощутимой дерегуляции, ликвидации любых бюрократических преград, сокращению некритических государственных расходов и дублирования функций государственных институтов, защиты предпринимательства и полной концентрации государственных ресурсов ради обороны Украины и восстановления после боевых действий", - добавила вице-премьер.

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Предыстория:

14 июля президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.

По данным источников УП, назначение нового состава Кабинета министров в Верховной Раде планируется на 17 июля, на следующий день после голосования об отставке.

По словам источников УП, вместо Свириденко руководить Министерством экономики планируют назначить действующего первого заместителя министра Алексея Соболева. О других планируемых кадровых изменениях читайте здесь.

"Украинская правда" писала, что в июле в Украине планируются перестановки в Кабмине. По данным УП, Свириденко планирует привести с собой в правительство трех близких к себе чиновников.

Напомним: Статья 10 закона о режиме военного положения содержит норму о невозможности прекращения полномочий Кабинета министров во время военного положения.

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