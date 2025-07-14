Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Свириденко после предложения Зеленского: Кандидатуры в правительство объявлю вскоре

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 июля 2025, 17:49
Свириденко после предложения Зеленского: Кандидатуры в правительство объявлю вскоре
Юлия Свириденко. фото ОП

Первый вице-премьер Юлия Свириденко, которой президент Владимир Зеленский предложил возглавить правительство, сообщила, что вскоре планирует объявить предложения по кандидатурам членов правительства.

Источник: Свириденко в Facebook

Прямая речь: "Решение о назначении премьер-министра Украины принимает Верховная Рада. Готовимся к взаимодействию с парламентом и к представлению соответствующих правительственных шагов.

Реклама:

Предложения по кандидатурам членов правительства объявлю вскоре".

Детали: Свириденко отметила, что глава государства определил приоритетные задачи, которые он видит перед обновленным правительством: укрепление экономического потенциала Украины, расширение программ поддержки украинцев и масштабирование производства собственного оружия.

"Реализовать эти задачи возможно благодаря ощутимой дерегуляции, ликвидации любых бюрократических преград, сокращению некритических государственных расходов и дублирования функций государственных институтов, защиты предпринимательства и полной концентрации государственных ресурсов ради обороны Украины и восстановления после боевых действий", - добавила вице-премьер.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • 14 июля президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.
  • По данным источников УП, назначение нового состава Кабинета министров в Верховной Раде планируется на 17 июля, на следующий день после голосования об отставке.
  • По словам источников УП, вместо Свириденко руководить Министерством экономики планируют назначить действующего первого заместителя министра Алексея Соболева. О других планируемых кадровых изменениях читайте здесь.
  • "Украинская правда" писала, что в июле в Украине планируются перестановки в Кабмине. По данным УП, Свириденко планирует привести с собой в правительство трех близких к себе чиновников.

Напомним: Статья 10 закона о режиме военного положения содержит норму о невозможности прекращения полномочий Кабинета министров во время военного положения.

Знать больше: Премьер в правительственном "Квартале". Сможет ли Свириденко заменить Шмыгаля

Кабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп пригрозил Кремлю жесткими санкциями, если мирного соглашения не будет за 50 дней
Свириденко после предложения Зеленского: Кандидатуры в правительство объявлю вскоре
Новые назначения в правительстве: Шмыгаль может возглавить Минобороны – источник
фотоКоличество пострадавших от атаки дронами по Златополю на Харьковщине возросло до десяти
Верховная Рада планирует уволить правительство 16 июля – источники
Зеленский предложил Свириденко возглавить Кабмин
Все новости...
Кабинет министров
Новые назначения в правительстве: Шмыгаль может возглавить Минобороны – источник
Верховная Рада планирует уволить правительство 16 июля – источники
Зеленский предложил Свириденко возглавить Кабмин
Последние новости
19:04
Трамп: Украина получит дополнительные Patriot "в течение нескольких дней"
18:56
СМИ: Призыв заместителя главы Пентагона сосредоточиться на Китае мог помешать помощи Украине
18:41
В этом году производители подали 25 заявок на расширение локализации – нардеп
18:41
В Австралии нашли заблудившуюся туристку: она 11 дней спала в пещере и пила воду из луж
18:38
Трамп: НАТО и США достигли договоренности о поставках "огромного количества оружия" Украине
18:33
Трамп пригрозил Кремлю жесткими санкциями, если мирного соглашения не будет за 50 дней
18:24
Правоохранители заявили о схеме хищения миллионов на паллиативной помощи
18:22
В Карпатах нашли тело туриста: обстоятельства его гибели выясняет полиция
18:09
Зонд Parker сделал самые близкие к Солнцу фотографии в истории
17:59
Дочь легендарного Шумахера добыла два чемпионства по рейнингу
Все новости...
Реклама:
Реклама: