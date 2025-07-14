В новому уряді планують об'єднати три економічні міністерства – джерело
Під час формування нового уряду Юлії Свириденко влада планує об'єднати три міністерства в одне.
Джерело: співрозмовники УП в уряді та Верховній Раді
Деталі: За даними співрозмовників УП, нове міністерство має стати економічним гігантом і об’єднати в собі нинішні Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики та Міністерство захисту довкілля.
Очільником нового відомства планують призначити нинішнього першого заступника Свириденко в Мінекономіки – Олексія Соболєва.
Що передувало:
- Співрозмовники "Української правди" в Кабміні та парламенті повідомили, що призначення нового складу Кабінету міністрів у Верховній Раді планується на 17 липня, наступного дня після голосування про відставку.
- 14 липня президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєрці Юлії Свириденко очолити уряд України.
- "Українська правда" писала, що в липні в Україні плануються перестановки в Кабміні. Так, новим прем'єром планують призначити віцепрем'єрку Юлію Свириденко, яка, за даними УП, приведе з собою в уряд трьох близьких до себе посадовців.
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Нагадаємо, у серпні 2019 році уряд також проводив об’єднання міністерств – тоді аграрне відомство приєднали до Мінекономіки, екологічне об'єднали з енергетичним, а Міністерство ветеранів – з міністерством з питань тимчасово окупованих територій.
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