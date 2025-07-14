В новом правительстве планируют объединить три экономических министерства – источник

При формировании нового правительства Юлии Свириденко власть планирует объединить три министерства в одно.

Источник: собеседники УП в правительстве и Верховной Раде

Детали: По данным собеседников УП, новое министерство должно стать экономическим гигантом и объединить в себе нынешние Министерство экономики, Министерство аграрной политики и Министерство защиты окружающей среды.

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Главой нового ведомства планируют назначить нынешнего первого заместителя Свириденко в Минэкономики - Алексея Соболева.

Что предшествовало:

Собеседники "Украинской правды" в Кабмине и парламентесообщили, что назначение нового состава Кабинета министров в Верховной Раде планируется на 17 июля, на следующий день после голосования об отставке.

14 июля президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.

"Украинская правда" писала, в июле в Украине планируются перестановки в Кабмине. Так, новым премьером планируют назначить вице-премьера Юлию Свириденко, которая, по данным УП, приведет с собой в правительство трех близких к себе чиновников.

Знать больше: Премьер в правительственном "Квартале". Сможет ли Свириденко заменить Шмыгаля

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Напомним, в августе 2019 году правительство также проводило объединение министерств - тогда аграрное ведомство присоединили к Минэкономики, экологическое объединили с энергетическим, а Министерство ветеранов - с министерством по вопросам временно оккупированных территорий.

Читать больше в материале УП: Зе! Кабмин: Все о жизни и связях новых министров