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Рубіо поговорив з європейськими міністрами про припинення війни в Україні

Ольга Глущенко Вівторок, 15 липня 2025, 01:58
Рубіо поговорив з європейськими міністрами про припинення війни в Україні
Рубіо, фото: Getty Images

Держсекретар США Марко Рубіо під час переговорів з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії наголосив, що пріоритетом президента Штатів Дональда Трампа залишається припинення війни Росії в Україні шляхом довгострокового врегулювання через переговори.

Джерело: сайт Держдепу США

Деталі: У повідомленні зазначається, що Рубіо провів переговори з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії щодо зміцнення стабільності на Близькому Сході та забезпечення того, щоб Іран не розробляв і не отримував ядерну зброю.

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Крім того, щодо війни між РФ проти України Рубіо підкреслив, що пріоритетом Трампа залишається припинення війни шляхом довгострокового врегулювання за допомогою переговорів.

Що передувало: У понеділок Трамп знову висловив невдоволення діями Росії та заявив, що Сполучені Штати запровадять жорсткі санкції проти Росії, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто домовленості про мир.

Також  Трамп заявив про передачу Україні до 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot найближчим часом. 

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Крім того, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Трампом, під час якої вони обговорили нещодавню зустріч президента США із Генсеком НАТО Марком Рютте.

СШАЄвропаросійсько-українська війна
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