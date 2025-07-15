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Рубио поговорил с европейскими министрами о прекращении войны в Украине

Ольга ГлущенкоВторник, 15 июля 2025, 01:58
Рубио поговорил с европейскими министрами о прекращении войны в Украине
Рубио, фото: Getty Images

Госсекретарь США Марко Рубио во время переговоров с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании подчеркнул, что приоритетом президента США Дональда Трампа остается прекращение войны России в Украине путем долгосрочного урегулирования через переговоры.

Источник: сайт Госдепа США

Детали: В сообщении отмечается, что Рубио провел переговоры с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании по укреплению стабильности на Ближнем Востоке и обеспечению того, чтобы Иран не разрабатывал и не получал ядерное оружие.

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Кроме того, в отношении войны между РФ и Украиной Рубио подчеркнул, что приоритетом Трампа остается прекращение войны путем долгосрочного урегулирования с помощью переговоров.

Что этому предшествовало:

В понедельник Трамп вновь выразил недовольство действиями России и заявил, что Соединенные Штаты введут жесткие санкции против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о мире.

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Также Трамп заявил о передаче Украине до 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot в ближайшее время.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом, во время которого они обсудили недавнюю встречу президента США с генсеком НАТО Марком Рютте.

СШАЕвропароссийско-украинская война
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