Швеція продовжить швидкі та суттєві постачання зброї Україні – прем’єр

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Швеція продовжить "свій внесок у швидкі та суттєві постачання Україні".

Джерело: Крістерссон у мережі Х

Деталі: Крістерссон привітав рішення президента США Дональда Трампа "щодо можливості постачання більш сучасної зброї Україні та значного посилення економічного тиску на Росію".

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Пряма мова Крістерссона: "Як один з найбільших донорів України та разом з нашими союзниками по НАТО, Швеція продовжуватиме робити свій внесок у швидкі та суттєві постачання Україні".

Деталі: Також прем’єр Швеції зазначив, що союзникам необхідно об’єднатися якнайшвидше, аби зупинити війну Росії проти України.

Пряма мова Крістерссона: "Час має вирішальне значення. Чим швидше ми всі об'єднаємося, щоб змусити Росію припинити її жорстоку війну проти України, тим більше життів буде врятовано".

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Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський 5 липня повідомив про рішення Швеції надати Україні новий пакет оборонної допомоги.