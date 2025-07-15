Швеция продолжит быстрые и существенные поставки оружия в Украину – премьер

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Швеция продолжит "свой вклад в быстрые и существенные поставки Украине".

Источник: Кристерссон в сети Х

Детали: Кристерссон приветствовал решение президента США Дональда Трампа "о возможности поставок более современного оружия Украине и значительном усилении экономического давления на Россию".

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Прямая речь Кристерссона: "Как один из крупнейших доноров Украины и вместе с нашими союзниками по НАТО, Швеция будет продолжать вносить свой вклад в быстрые и существенные поставки Украине".

Детали: Также премьер Швеции отметил, что союзникам необходимо объединиться как можно быстрее, чтобы остановить войну России против Украины.

Прямая речь Кристерссона: "Время имеет решающее значение. Чем быстрее мы все объединимся, чтобы заставить Россию прекратить ее жестокую войну против Украины, тем больше жизней будет спасено".

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Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении Швеции предоставить Украине новый пакет оборонной помощи.