Швеция продолжит быстрые и существенные поставки оружия в Украину – премьер
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Швеция продолжит "свой вклад в быстрые и существенные поставки Украине".
Источник: Кристерссон в сети Х
Детали: Кристерссон приветствовал решение президента США Дональда Трампа "о возможности поставок более современного оружия Украине и значительном усилении экономического давления на Россию".
Прямая речь Кристерссона: "Как один из крупнейших доноров Украины и вместе с нашими союзниками по НАТО, Швеция будет продолжать вносить свой вклад в быстрые и существенные поставки Украине".
Детали: Также премьер Швеции отметил, что союзникам необходимо объединиться как можно быстрее, чтобы остановить войну России против Украины.
Прямая речь Кристерссона: "Время имеет решающее значение. Чем быстрее мы все объединимся, чтобы заставить Россию прекратить ее жестокую войну против Украины, тем больше жизней будет спасено".
Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении Швеции предоставить Украине новый пакет оборонной помощи.