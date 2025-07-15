Медведєв заявив, що Росії байдуже до "театрального" ультиматуму Трампа

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відреагував на ультиматум президента США Дональда Трампа щодо запровадження жорстких санкції проти Росії, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто домовленості про мир.

Джерело: Медведєв у соцмережі Х

Деталі: Медведєв вважає, що Трамп висунув начебто "театральний ультиматум" Кремлю.

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"Світ здригнувся, очікуючи наслідків. Войовнича Європа була розчарована. Росії було байдуже", - написав він.

Перед цим, у червні Медведєв наразився на критику Трампа, який висловив невдоволення щодо коментаря про ядерну зброю в Ірані. Там він риторично запитує, чи справді експрезидент Росії "недбало вжив оте саме слово (ядерка!) і сказав, що він та інші країни постачатимуть Ірану ядерні боєголовки".

У відповідь Медвєдєв почав виправдовуватись, що він засуджує удар США по Ірану, однак Росія не має наміру постачати ядерну зброю Ірану.

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Що було раніше:

14 липня президент США Дональд Трамп висловив невдоволення діями Росії та заявив, що Сполучені Штати запровадять жорсткі санкції проти Росії, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто домовленості про мир.

Президент США підтвердив, що має намір відправити Україні різні типи озброєння, зокрема й Patriot, які будуть "повністю оплачені".

У понеділок Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

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