Медведев заявил, что России безразлично к "театральному" ультиматуму Трампа

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на ультиматум президента США Дональда Трампа о введении жестких санкций против России, если в течение 50 дней не будет достигнута договоренность о мире.

Источник: Медведев в соцсети Х

Детали: Медведев считает, что Трамп выдвинул якобы "театральный ультиматум" Кремлю.

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"Мир содрогнулся, ожидая последствий. Воинственная Европа была разочарована. России было безразлично", - написал он.

Перед этим, в июне Медведев подвергся критике Трампа, который выразил недовольство относительно комментария о ядерном оружии в Иране. Там он риторически спрашивает, действительно ли экс-президент России "небрежно употребил то самое слово (ядерка!) и сказал, что он и другие страны будут поставлять Ирану ядерные боеголовки".

В ответ Медведев начал оправдываться, что он осуждает удар США по Ирану, однако Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану.

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Что предшествовало:

14 июля Дональд Трамп выразил недовольство действиями России и заявил, что Соединенные Штаты введут жесткие санкции против России, если в течение 50 дней не будет достигнута договоренность о мире.

Президент США подтвердил, что намерен отправить Украине различные типы вооружения, в том числе и Patriot, которые будут "полностью оплачены".

В понедельник Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

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