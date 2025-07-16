Росіяни обстріляли Краматорськ: у багатоповерхівці спалахнула пожежа
Середа, 16 липня 2025, 01:37
У ніч на середу, 16 липня, російські війська обстріляли Краматорськ. Внаслідок атаки зайнялася пожежа у багатоповерхівці.
Джерело: очільник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко в коментарі "Суспільне Донбас"
Деталі: За даними кореспондента "Суспільного", атака сталася після 23:00.
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За словами очільника МВА, внаслідок удару спалахнула пожежа у багатоповерховому будинку. За попередніми даними, без жертв.
Передісторія:
- Ввечері 15 липня російські окупанти атакували Україну безпілотниками та ракетами.
- 15 липня рада оборони Донецької області вирішила перекрити для цивільних рух трасою Краматорськ-Добропілля через збільшенням кількості обстрілів російськими FPV-дронами.