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Росіяни обстріляли Краматорськ: у багатоповерхівці спалахнула пожежа

Іван Д'яконовСереда, 16 липня 2025, 01:37
Росіяни обстріляли Краматорськ: у багатоповерхівці спалахнула пожежа
Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч на середу, 16 липня, російські війська обстріляли Краматорськ. Внаслідок атаки зайнялася пожежа у багатоповерхівці.

Джерело: очільник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко в коментарі "Суспільне Донбас"

Деталі: За даними кореспондента "Суспільного", атака сталася після 23:00. 

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За словами очільника МВА, внаслідок удару спалахнула пожежа у багатоповерховому будинку. За попередніми даними, без жертв.

Передісторія:

КраматорськДонецька областьобстрілросійсько-українська війна
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