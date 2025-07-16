Россияне обстреляли Краматорск: в многоэтажке вспыхнул пожар

В ночь на среду, 16 июля, российские войска обстреляли Краматорск. В результате атаки вспыхнул пожар в многоэтажке.

Источник: глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в комментарии "Суспільне Донбас"

Детали: По данным корреспондента "Суспільного", атака произошла после 23:00.

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По словам главы МВА, в результате удара вспыхнул пожар в многоэтажном доме. По предварительным данным, жертв нет.

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