Россияне обстреляли Краматорск: в многоэтажке вспыхнул пожар
Среда, 16 июля 2025, 01:37
В ночь на среду, 16 июля, российские войска обстреляли Краматорск. В результате атаки вспыхнул пожар в многоэтажке.
Источник: глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в комментарии "Суспільне Донбас"
Детали: По данным корреспондента "Суспільного", атака произошла после 23:00.
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По словам главы МВА, в результате удара вспыхнул пожар в многоэтажном доме. По предварительным данным, жертв нет.
Предыстория:
- Вечером 15 июля российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками и ракетами.
- 15 июля совет обороны Донецкой области решил перекрыть для гражданского движения трассу Краматорск-Доброполье из-за увеличения количества обстрелов российскими FPV-дронами.