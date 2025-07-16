РФ нанесла массированный удар по Виннице: есть попадания по гражданской инфраструктуре, 4 пострадавших

Ночью 16 июля Россия осуществила массированную атаку на Винницу. В результате вражеского удара зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры. Предварительно четыре пострадавших.

Источник: заместитель начальника Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная

Прямая речь: "В результате вражеской атаки в городе Винница есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры. На данный момент есть информация о 4 пострадавших".

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Детали: В течение ночи Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении города. Около трех часов ночи корреспонденты "Суспільного" сообщали о серии взрывов в городе.

Предыстория: