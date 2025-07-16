В ДБР пояснили, що робили в квартирі матері Героя України "Джуса"

Державне бюро розслідувань проводило слідчі дії в квартирі матері пілота Андрія Пільщикова Лілії Авер'янової тому що активіст, голова ЦПК Віталій Шабунін там тимчасово проживав до оголошення йому підозри. Пам’яті загиблого Героя України це ніяк не стосується.

Джерело: речниця ДБР Тетяна Сапьян у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання про обшуки в квартирі матері Героя України "Джуса"

Пряма мова: "Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо шахрайства та ухилення військовослужбовцем від проходження військової служби.

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У межах цього провадження проводилась низка процесуальних дій.

Зокрема, 11 липня відбулося чотири обшуки в місцях, де фігурант проживав або тимчасово перебував. Усі дії здійснювались у суворій відповідності до чинного законодавства. Це підтверджується й відповідними рішеннями суду".

Деталі: За словами Сапьян, одним із таких місць стала квартира в Харкові, в якій Шабунін проживав фактично до моменту оголошення йому про підозру – до ранку 10 липня.

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В Бюро наголосили, що кримінальне провадження та проведенні слідчі дії жодним чином не стосуються матері загиблого Героя та були направлені виключно на отримання доказів протиправної діяльності фігуранта.

Передісторія: