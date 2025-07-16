В ДБР пояснили, що робили в квартирі матері Героя України "Джуса"
Державне бюро розслідувань проводило слідчі дії в квартирі матері пілота Андрія Пільщикова Лілії Авер'янової тому що активіст, голова ЦПК Віталій Шабунін там тимчасово проживав до оголошення йому підозри. Пам’яті загиблого Героя України це ніяк не стосується.
Джерело: речниця ДБР Тетяна Сапьян у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання про обшуки в квартирі матері Героя України "Джуса"
Пряма мова: "Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо шахрайства та ухилення військовослужбовцем від проходження військової служби.
У межах цього провадження проводилась низка процесуальних дій.
Зокрема, 11 липня відбулося чотири обшуки в місцях, де фігурант проживав або тимчасово перебував. Усі дії здійснювались у суворій відповідності до чинного законодавства. Це підтверджується й відповідними рішеннями суду".
Деталі: За словами Сапьян, одним із таких місць стала квартира в Харкові, в якій Шабунін проживав фактично до моменту оголошення йому про підозру – до ранку 10 липня.
В Бюро наголосили, що кримінальне провадження та проведенні слідчі дії жодним чином не стосуються матері загиблого Героя та були направлені виключно на отримання доказів протиправної діяльності фігуранта.
Передісторія:
- У березні 2024 року голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Держбюро розслідувань зареєструвало проти нього два кримінальних провадження: за "ухилення від військової служби" та "підробку документів від НАЗК".
- Сам Шабунін заявив, що добровільно мобілізувався в ЗСУ в перші дні війни та показав фото військового квитка, де вказано, що він прийняв військову присягу 25 лютого 2022 року.
- 11 липня 2025 року ДБР повідомило Шабуніну про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві.
- Шабунін після обшуків назвав президента Володимира Зеленського "царем" та заявив, що той робить "впевнені кроки в бік корупційного авторитаризму".
- 15 липня Печерський суд Києва обрав Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 20 серпня.