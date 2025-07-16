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В ДБР пояснили, що робили в квартирі матері Героя України "Джуса"

Валентина РоманенкоСереда, 16 липня 2025, 16:09
В ДБР пояснили, що робили в квартирі матері Героя України Джуса
будівля ДБР. ілюстративне фото з Facebook Бюро

Державне бюро розслідувань проводило слідчі дії в квартирі матері пілота Андрія Пільщикова Лілії Авер'янової тому що активіст, голова ЦПК Віталій Шабунін там тимчасово проживав до оголошення йому підозри. Пам’яті загиблого Героя України це ніяк не стосується.

Джерело: речниця ДБР Тетяна Сапьян у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання про обшуки в квартирі матері Героя України "Джуса"

Пряма мова: "Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо шахрайства та ухилення військовослужбовцем  від проходження військової служби.

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У межах цього провадження проводилась низка процесуальних дій.

Зокрема, 11 липня відбулося чотири обшуки в місцях, де фігурант проживав або тимчасово перебував. Усі дії здійснювались у суворій відповідності до чинного законодавства. Це підтверджується й відповідними рішеннями суду".

Деталі: За словами Сапьян, одним із таких місць стала квартира в Харкові, в якій Шабунін проживав фактично до моменту оголошення йому про підозру – до ранку 10 липня. 

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В Бюро наголосили, що кримінальне провадження та проведенні слідчі дії жодним чином не стосуються матері загиблого Героя та були направлені виключно на отримання доказів протиправної діяльності фігуранта.

Передісторія:

  • У березні 2024 року голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Держбюро розслідувань зареєструвало проти нього два кримінальних провадження: за "ухилення від військової служби" та "підробку документів від НАЗК".
  • Сам Шабунін заявив, що добровільно мобілізувався в ЗСУ в перші дні війни та показав фото військового квитка, де вказано, що він прийняв військову присягу 25 лютого 2022 року.
  • 11 липня 2025 року ДБР повідомило Шабуніну про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві.
  • Шабунін після обшуків назвав президента Володимира Зеленського "царем" та заявив, що той робить "впевнені кроки в бік корупційного авторитаризму".
  • 15 липня Печерський суд Києва обрав Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 20 серпня.

ЦПКДБРобшуки
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