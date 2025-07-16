В ГБР объяснили, что делали в квартире матери Героя Украины "Джуса"
Государственное бюро расследований проводило следственные действия в квартире матери пилота Андрея Пильщикова Лилии Аверьяновой потому что активист, глава ЦПК Виталий Шабунин там временно проживал до объявления ему подозрения. Памяти погибшего Героя Украины это никак не касается.
Источник: спикер ГБР Татьяна Сапьян в комментарии журналистам, отвечая на вопрос об обысках в квартире матери Героя Украины "Джуса"
Прямая речь: "Работники ГБР расследуют уголовное производство по мошенничеству и уклонению военнослужащим от прохождения военной службы.
В рамках этого производства проводился ряд процессуальных действий.
В частности, 11 июля состоялось четыре обыска в местах, где фигурант проживал или временно находился. Все действия осуществлялись в строгом соответствии с действующим законодательством. Это подтверждается и соответствующими решениями суда".
Детали: По словам Сапьян, одним из таких мест стала квартира в Харькове, в которой Шабунин проживал фактически до момента объявления ему о подозрении - до утра 10 июля.
В Бюро отметили, что уголовное производство и проведенные следственные действия никоим образом не касаются матери погибшего Героя и были направлены исключительно на получение доказательств противоправной деятельности фигуранта.
Предыстория:
- В марте 2024 года глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Госбюро расследований зарегистрировало против него два уголовных производства: за "уклонение от военной службы" и "подделку документов от НАПК".
- Сам Шабунин заявил, что добровольно мобилизовался в ВСУ в первые дни войны и показал фото военного билета, где указано, что он принял военную присягу 25 февраля 2022 года.
- 11 июля 2025 года ГБР сообщило Шабунину о подозрении в уклонении от военной службы и мошенничестве.
- Шабунин после обысков назвал президента Владимира Зеленского "царем" и заявил, что тот делает "уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма".
- 15 июля Печерский суд Киева избрал Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.