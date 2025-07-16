В ГБР объяснили, что делали в квартире матери Героя Украины "Джуса"

Государственное бюро расследований проводило следственные действия в квартире матери пилота Андрея Пильщикова Лилии Аверьяновой потому что активист, глава ЦПК Виталий Шабунин там временно проживал до объявления ему подозрения. Памяти погибшего Героя Украины это никак не касается.

Источник: спикер ГБР Татьяна Сапьян в комментарии журналистам, отвечая на вопрос об обысках в квартире матери Героя Украины "Джуса"

Прямая речь: "Работники ГБР расследуют уголовное производство по мошенничеству и уклонению военнослужащим от прохождения военной службы.

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В рамках этого производства проводился ряд процессуальных действий.

В частности, 11 июля состоялось четыре обыска в местах, где фигурант проживал или временно находился. Все действия осуществлялись в строгом соответствии с действующим законодательством. Это подтверждается и соответствующими решениями суда".

Детали: По словам Сапьян, одним из таких мест стала квартира в Харькове, в которой Шабунин проживал фактически до момента объявления ему о подозрении - до утра 10 июля.

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В Бюро отметили, что уголовное производство и проведенные следственные действия никоим образом не касаются матери погибшего Героя и были направлены исключительно на получение доказательств противоправной деятельности фигуранта.

Предыстория: