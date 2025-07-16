Справа Шабуніна: силовики обшукали квартиру загиблого пілота "Джуса"

Слідчі Державного бюро розслідувань 11 липня провели обшуки у квартирі Героя України, загиблого льотчика Андрія "Джуса" Пільщикова в Харкові. Слідчі дії пов'язані з справою активіста та керівника громадської організації Центр протидії корупції Віталія Шабуніна.

Джерело: мама пілота Лілія Авер'янова у коментарі "Українській правді" і "Суспільному"

Деталі: У коментарі УП вона розповіла, що давно знайома із Віталієм Шабуніним і в 2025 році він проживав у її квартирі. Це було пов’язано із тим, що його перевили служити в Харків.

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На запитання, чи слідчі щось забрали, вона відповіла: "Нічого не забирали. І там нічого не могло бути. Він (Шабунін – ред.) там давно не жив".

Пряма мова: "Це квартира, де дитина виросла з народження і до професійного льотчика, туди треба заходити знявши капелюха. Вони (слідчі) просто дзвонять мені і ставлять мене перед фактом, що зараз ми будемо зламувати вам двері, тому що ми шукаємо тут злочинця, буквально. Сказали, щоб я прийшла".

Деталі: Повідомляється, що на момент дзвінка жінка перебувала в Києві. Вона розповіла, що "ледве їх зупинила", аби правоохоронці нічого не пошкодили, бо якщо вони поламали двері, каже Лілія, то "це був би міжнародний скандал". Ключі від квартири мала сусідка. Вона й відкрила двері.

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"Це старий будинок. Цю квартиру не пошкодили фашисти в ту війну. В неї не вривалися окупанти чи мародери. Але слідча група мала незаконний дозвіл проникнути до цієї квартири", — зазначає Лілія Авер'янова.

Мама "Джуса" розповідає, що зацікавлена, аби квартира не пустувала. Там часто залишаються друзі, які приїхали в Харків по роботі і треба переночувати. Тимчасовий прихисток був і для Віталія Шабуніна. Вона хотіла, аби за квартирою хтось доглядав.

"В місті багато прильотів, були випадки роз'єднання труб, ми заливали сусідів або хтось нас, тому що це аварійні ситуації і треба, щоб хтось був "на підхваті". І мені вигідно, щоб довірена людина жила в моєму будинку. І від цього, знаєте, ніхто не має ламати мені двері", — розповіла мати "Джуса".

За її словами, представники слідчої бригади були з різних міст України, зокрема Києва та Полтави. Вона наказала не чіпати її особисті речі та її сина.

"Вони довели мене до стресу. Зараз я потрапила на стаціонарне лікування. Дуже дякую за таку "шану" і "турботу" тим, хто мав би мене захищати, а не ломитися в мій дім. Андрій захищав його, захищав мільйони домівок і поклав на це своє життя. Тим, хто взявся виконувати цю брудну роботу — ганьба", — сказала коментарі пані Лілія.

Оновлено: Державне бюро розслідувань пояснило, що проводило слідчі дії в квартирі матері пілота Андрія Пільщикова Лілії Авер'янової тому що активіст, голова ЦПК Віталій Шабунін там тимчасово проживав до оголошення йому підозри. Пам’яті загиблого Героя України це ніяк не стосується.

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