У Чернівцях помер поранений через атаку РФ, за чиє життя лікарі боролись 5 діб

Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Чернівці 12 липня збільшилась до трьох.

Джерело: голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк у Telegram

Пряма мова: "На жаль, маємо ще одного загиблого внаслідок російського удару по Чернівцях 12 липня.

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74-річний Василь Клипич, мешканець м. Снятин Івано-Франківської області, сьогодні помер в лікарні".

Деталі: Лікарі майже 5 діб боролися за його життя. Однак, через отримані множинні осколкові поранення врятувати чоловіка не вдалося.

Передісторія:

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