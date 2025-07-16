У Чернівцях помер поранений через атаку РФ, за чиє життя лікарі боролись 5 діб
Середа, 16 липня 2025, 19:07
Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Чернівці 12 липня збільшилась до трьох.
Джерело: голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк у Telegram
Пряма мова: "На жаль, маємо ще одного загиблого внаслідок російського удару по Чернівцях 12 липня.
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74-річний Василь Клипич, мешканець м. Снятин Івано-Франківської області, сьогодні помер в лікарні".
Деталі: Лікарі майже 5 діб боролися за його життя. Однак, через отримані множинні осколкові поранення врятувати чоловіка не вдалося.
Передісторія:
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- На світанку 12 липня росіяни атакували Чернівецьку область 4 БпЛА типу "Шахед" та ракетою, загинули дві людини: 43-річний чиновник Снятинської міської ради Івано-Франківської області Святослав Лазаренко та 25-річна завідувачка аптеки Діана Кравченко. Кількість поранених перевищила два десятки.