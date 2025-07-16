В Черновцах умер раненый из-за атаки РФ, за чью жизнь врачи боролись 5 суток

Количество погибших в результате российской атаки на Черновцы 12 июля увеличилось до трех.

Источник: глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк в Telegram

Прямая речь: "К сожалению, имеем еще одного погибшего в результате российского удара по Черновцам 12 июля.

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74-летний Василий Клипич, житель г. Снятин Ивано-Франковской области, сегодня умер в больнице".

Детали: Врачи почти 5 суток боролись за его жизнь. Однако, из-за полученных множественных осколочных ранений спасти мужчину не удалось.

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