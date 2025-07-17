Рада пакетом назначила 13 министров в правительство Свириденко
Верховная Рада поддержала 253 голосами назначение 13 новых министров в Кабинет министров Украины.
Источник: Украинская правда
Детали: Рада согласовала следующие назначения:
Михаил Федоров – первый вице-премьер, вице-премьер по инновациям;
Алексей Кулеба – вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий;
Тарас Качка – вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции;
Матвей Бедный – министр молодежи и спорта;
Герман Галущенко – министр юстиции;
Светлана Гринчук – министр энергетики;
Наталья Калмыкова – министр по делам ветеранов;
Игорь Клименко – минстр внутренних дел;
Оксен Лисовой – министр образования и науки;
Виктор Ляшко – министр здравоохранения;
Сергей Марченко – министр финансов;
Алексей Соболев – министр экономики, экологии и сельского хозяйства;
Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства.
Предыстория:
- 16 июля президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" представил депутатам будущих членов обновленного Кабинета министров.
- 14 июля 2025 года президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил первому вице-премьер-министру – министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство, в котором тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль должен занять должность министра обороны.
- Шмыгаль подал в Верховную Раду заявление об отставке 15 июля. Увольнение премьера означает отставку всего правительства.