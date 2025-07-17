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Рада пакетом назначила 13 министров в правительство Свириденко

Александр ШумилинЧетверг, 17 июля 2025, 15:17
Рада пакетом назначила 13 министров в правительство Свириденко
Фото Кабмина

Верховная Рада поддержала 253 голосами назначение 13 новых министров в Кабинет министров Украины.

Источник: Украинская правда

Детали: Рада согласовала следующие назначения:

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Михаил Федоров – первый вице-премьер, вице-премьер по инновациям;

Алексей Кулеба – вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий;

Тарас Качка – вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции;

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Матвей Бедный – министр молодежи и спорта;

Герман Галущенко – министр юстиции; 

Светлана Гринчук – министр энергетики;

Наталья Калмыкова – министр по делам ветеранов;

Игорь Клименко – минстр внутренних дел;

Оксен Лисовой – министр образования и науки;

Виктор Ляшко – министр здравоохранения;

Сергей Марченко – министр финансов; 

Алексей Соболев – министр экономики, экологии и сельского хозяйства;

Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства.

Предыстория:

  • 16 июля президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" представил депутатам будущих членов обновленного Кабинета министров.
  • 14 июля 2025 года президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил первому вице-премьер-министру – министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство, в котором тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль должен занять должность министра обороны.
  • Шмыгаль подал в Верховную Раду заявление об отставке 15 июля. Увольнение премьера означает отставку всего правительства.

Кабинет министров
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