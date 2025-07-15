Шмигаль показав заяву про відставку

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав заяву про відставку.

Джерело: заява, оприлюднена в офіційному Telegram прем'єра

Пряма мова: "Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави!".

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Нагадаємо: Відставка прем'єра автоматично тягне за собою звільнення всього уряду. Стаття 10 закону про режим воєнного стану містить норму щодо неможливості припинення повноважень Кабінету міністрів під час воєнного стану.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський провів нараду з віцепрем’єрами Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим, на якій було визначено завдання для Кабінету міністрів на найближчі пів року.

Передісторія:

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