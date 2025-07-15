Шмигаль показав заяву про відставку
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав заяву про відставку.
Джерело: заява, оприлюднена в офіційному Telegram прем'єра
Пряма мова: "Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави!".
Нагадаємо: Відставка прем'єра автоматично тягне за собою звільнення всього уряду. Стаття 10 закону про режим воєнного стану містить норму щодо неможливості припинення повноважень Кабінету міністрів під час воєнного стану.
Що передувало: Президент Володимир Зеленський провів нараду з віцепрем’єрами Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим, на якій було визначено завдання для Кабінету міністрів на найближчі пів року.
Передісторія:
- 14 липня президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєрці Юлії Свириденко очолити уряд України.
- За даними джерел УП, призначення нового складу Кабінету міністрів у Верховній Раді планується на 17 липня, наступного дня після голосування про відставку.
- За словами джерел УП, замість Свириденко керувати Міністерством економіки планують призначити чинного першого заступника міністра Олексія Соболєва. Про інші плановані кадрові зміни читайте тут.
- Глава держави повідомив, що розглядає нинішнього міністра оборони Рустема Умєрова на посаду посла України у Сполучених Штатах. На тлі чуток, хто може замінити Умєрова Зеленський заявив, що досвід прем’єр-міністра Дениса Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони.
Знати більше: Прем'єрка в урядовому "Кварталі". Чи зможе Свириденко замінити Шмигаля