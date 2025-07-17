Рада призначила Шмигаля міністром оборони

Верховна Рада на своєму засіданні 17 липня призначила експрем’єр-міністра Дениса Шимгаля міністром оборони.

Джерело: трансляція засідання ВРУ, народний депутат Ярослава Железняк у Telegram

Деталі: За відповідне рішення проголосували 267 народних обранців.

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Після призначення Денис Шмигаль розповів про основні пріоритети своєї роботи. "На посаді міністра оборони бачу три ключові напрями роботи: люди, зброя і система", - сказав він у парламенті.

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