Рада призначила Шмигаля міністром оборони
Четвер, 17 липня 2025, 16:17
Верховна Рада на своєму засіданні 17 липня призначила експрем’єр-міністра Дениса Шимгаля міністром оборони.
Джерело: трансляція засідання ВРУ, народний депутат Ярослава Железняк у Telegram
Деталі: За відповідне рішення проголосували 267 народних обранців.
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Після призначення Денис Шмигаль розповів про основні пріоритети своєї роботи. "На посаді міністра оборони бачу три ключові напрями роботи: люди, зброя і система", - сказав він у парламенті.
Що було раніше:
- 16 липня президент Володимир Зеленський скерував до Верховної Ради подання на затвердження експрем’єра Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони.
- 17 липня Верховна Рада проголосувала за призначення прем’єр-міністром ексвіцепрем’єрки Юлії Свириденко. "За" проголосували 262 народних депутати.
- Також Верховна Рада підтримала 253 голосами призначення 13 нових міністрів в Кабінет міністрів України.