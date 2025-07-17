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Рада назначила Шмыгаля министром обороны

Станислав ПогориловЧетверг, 17 июля 2025, 16:17
Рада назначила Шмыгаля министром обороны
ДЕНИС ШМИГАЛЬ. фото из телеграм-канала Шмыгаля

Верховная Рада на своем заседании 17 июля назначила экс-премьер-министра Дениса Шимгаля министром обороны.

Источник: трансляция заседания ВРУ, народный депутат Ярослава Железняк в Telegram

Детали: За соответствующее решение проголосовали 267 народных избранников.

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Денис Шмыгаль, фото: народный депутат Ярослава Железняк в Telegram

Что предшествовало:

  • 16 июля президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление на утверждение экс-премьера Дениса Шмыгаля на должность министра обороны.
  • 17 июля Верховная Рада проголосовала за назначение премьер-министром экс-вице-премьера Юлии Свириденко. "За" проголосовали 262 народных депутата.
  • Также Верховная Рада поддержала 253 голосами назначение 13 новых министров в Кабинет министров Украины.

ШмыгальКабинет министровВерховная Рада
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