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В России заявили об атаке более 70 дронов на Московскую область и еще 8 регионов

Станислав ПогориловПятница, 18 июля 2025, 08:33
В России заявили об атаке более 70 дронов на Московскую область и еще 8 регионов
фото: Telegram-канал Astra

В ночь на 18 июля беспилотники атаковали 9 регионов России, в том числе Московскую, Брянскую, Орловскую, Нижегородскую области, в аэропортах вводили ограничения на полеты.

Источник: российский паблик Astra, Telegram-каналы, пропагандисты "РИА Новости", Meduza

Детали: Российские военные отчитались, что силы ПВО перехватили и уничтожили 73 украинских беспилотника. По их данным, 31 дрон был сбит над Брянской областью, 17 - над Орловской, 10 - над Московским регионом, четыре - над оккупированным Крымом, три - над акваторией Азовского моря, по два - над Смоленской и Нижегородской областями, по одному - над Белгородской, Калужской, Воронежской областями и акваторией Черного моря.

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Мэр Москвы Сергей Собянин с вечера 17 июля сообщал о четырех сбитых беспилотниках, летевших на Москву.

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По данным губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, ночью была отражена атака беспилотников над промышленной территорией региона.

Росавиации вводила ограничения на полеты в московских аэропортах Домодедово, Жуковский, Внуково, а также в аэропортах Калуги и Нижнего Новгорода.

Напомним, что на севере Московской области, рядом с Дмитрово, находятся предприятия, задействованные в ОПК России, и которые уже были атакованы беспилотниками ранее.

Что предшествовало:

  • В мае дальнобойные дроны СБУ устроили "бавовну" на стратегическом предприятии российского ВПК - заводе "Радуга" им. Березняка, который расположен в г.Дубна в 130 км к северу от Москвы.
  • В ночь на 12 июня подразделения Сил беспилотных систем ВСУ совместно с другими составляющими Сил обороны ударили по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора – технопарку "Резонит" в Московской области.
  • 7 июля в Московской области беспилотники атаковали Краснозаводский химический завод, а на Ильинский НПЗ в Краснодарском крае упали обломки БпЛА. 

Росcиябеспилотники
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