Шмигаль провів першу зустріч із Сирським і Гнатовим: Готуємо нові поставки озброєння

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів першу робочу зустріч із головнокомандувачем Збройних сил генералом Олександром Сирським і начальником Генерального штабу генерал-майором Андрієм Гнатовим.

Джерело: Шмигаль у своєму Telegram

Деталі: Під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію на фронті, потреби українських військових, а також шляхи посилення оборонної спроможності держави.

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Пряма мова: "Готуємо нові поставки озброєння для наших захисників, зокрема за підтримки міжнародних партнерів. Важливо, щоб будь-які наступальні спроби ворога розбивалися об міць української армії".

Деталі: За його словами, робота триватиме у тісній координації для виконання всіх завдань задля посилення обороноздатності.

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