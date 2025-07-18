Шмигаль провів першу зустріч із Сирським і Гнатовим: Готуємо нові поставки озброєння
П'ятниця, 18 липня 2025, 17:50
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів першу робочу зустріч із головнокомандувачем Збройних сил генералом Олександром Сирським і начальником Генерального штабу генерал-майором Андрієм Гнатовим.
Джерело: Шмигаль у своєму Telegram
Деталі: Під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію на фронті, потреби українських військових, а також шляхи посилення оборонної спроможності держави.
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Пряма мова: "Готуємо нові поставки озброєння для наших захисників, зокрема за підтримки міжнародних партнерів. Важливо, щоб будь-які наступальні спроби ворога розбивалися об міць української армії".
Деталі: За його словами, робота триватиме у тісній координації для виконання всіх завдань задля посилення обороноздатності.
Що було раніше:
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- 16 липня президент Володимир Зеленський скерував до Верховної Ради подання на затвердження експрем’єра Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони.
- 17 липня Верховна Рада проголосувала за призначення прем’єр-міністром ексвіцепрем’єрки Юлії Свириденко. "За" проголосували 262 народних депутати.
- Також Верховна Рада підтримала 253 голосами призначення 13 нових міністрів в Кабінет міністрів України.
- Верховна Рада на своєму засіданні 17 липня призначила експрем’єр-міністра Дениса Шимгаля міністром оборони.