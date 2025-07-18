Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шмыгаль провел первую встречу с Сырским и Гнатовым: Готовим новые поставки вооружения

Анастасия ПроцПятница, 18 июля 2025, 17:50
Шмыгаль провел первую встречу с Сырским и Гнатовым: Готовим новые поставки вооружения
фото из Telegram Дениса Шмыгаля

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел первую рабочую встречу с главнокомандующим Вооруженных сил генералом Александром Сырским и начальником Генерального штаба генерал-майором Андреем Гнатовым.

Источник: Шмыгаль в своем Telegram

Детали: Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию на фронте, потребности украинских военных, а также пути усиления оборонной способности государства.

Реклама:

Прямая речь: "Готовим новые поставки вооружения для наших защитников, в частности при поддержке международных партнеров. Важно, чтобы любые наступательные попытки врага разбивались о мощь украинской армии".

Детали: По его словам, работа будет продолжаться в тесной координации для выполнения всех задач для усиления обороноспособности.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • 16 июля президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление на утверждение экс-премьера Дениса Шмыгаля на должность министра обороны.
  • 17 июля Верховная Рада проголосовала за назначение премьер-министром экс-вице-премьера Юлии Свириденко. "За" проголосовали 262 народных депутата.
  • Также Верховная Рада поддержала 253 голосами назначение 13 новых министров в Кабинет министров Украины.
  • Верховная Рада на своем заседании 17 июля назначила экс-премьер-министра Дениса Шимгаля министром обороны.

МинобороныШмыгаль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Пойманную на взятке фигурантку "пьяной вечеринки в КГГА" отправили под арест и 1 млн залога
Шмыгаль провел первую встречу с Сырским и Гнатовым: Готовим новые поставки вооружения
Суд арестовал 1,5 миллиарда экс-регионала Макеенко: деньги передали в АРМА
Госбюджет 2026: не хватит $19 миллиардов внешнего финансирования
ЕС вводит цифровую систему въезда в Евросоюз: одобрено ее развертывание
Трое умерших на одного малыша: за 10 лет рождаемость в Украине сократилась в 2,2 раза
Все новости...
Российские дроны атаковали Днепропетровскую область: погиб машинист поезда, еще 2 людей пострадали
Украинские гимнастки выиграли 4 медали на этапе Кубка мира в Хорватии
В Кремле согласны с Зеленским, что нужно "добавить динамики" переговорам
ГБР расследует смерть мобилизованного с алкозависимостью, которого избил представитель ТЦК
Последние новости
19:14
Профессор Никита Василенко, известный сексистскими высказываниями, проиграл суд по возобновлению в КНУ
19:12
Часть Сум осталась без света после атаки РФ, останавливались троллейбусы
19:09
Умеров: СНБО проведет аудит выполнения решений президентской Ставки
18:59
Великобритания присоединилась к решению ЕС по снижению ценового предела на российскую нефть
18:44
велоспортТур де Франс: Погачар выиграл горную разделку, Эвенепул стал неудачником дня
18:42
Армия РФ атаковала Херсон БпЛА: пострадали два человека
18:37
Вице-премьер хочет запустить украинский аналог DOGE Маска
18:37
В Донецкой области в 10-километровой зоне от фронта ввели длинный комендантский час
18:31
боксДюбуа перевесил Усика на 7 килограммов накануне боя
18:27
Еврокомиссия предлагает втрое повысить плату за въезд в ЕС для иностранцев
Все новости...
Реклама:
Реклама: