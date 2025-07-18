Шмыгаль провел первую встречу с Сырским и Гнатовым: Готовим новые поставки вооружения
Пятница, 18 июля 2025, 17:50
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел первую рабочую встречу с главнокомандующим Вооруженных сил генералом Александром Сырским и начальником Генерального штаба генерал-майором Андреем Гнатовым.
Источник: Шмыгаль в своем Telegram
Детали: Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию на фронте, потребности украинских военных, а также пути усиления оборонной способности государства.
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Прямая речь: "Готовим новые поставки вооружения для наших защитников, в частности при поддержке международных партнеров. Важно, чтобы любые наступательные попытки врага разбивались о мощь украинской армии".
Детали: По его словам, работа будет продолжаться в тесной координации для выполнения всех задач для усиления обороноспособности.
Что предшествовало:
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- 16 июля президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление на утверждение экс-премьера Дениса Шмыгаля на должность министра обороны.
- 17 июля Верховная Рада проголосовала за назначение премьер-министром экс-вице-премьера Юлии Свириденко. "За" проголосовали 262 народных депутата.
- Также Верховная Рада поддержала 253 голосами назначение 13 новых министров в Кабинет министров Украины.
- Верховная Рада на своем заседании 17 июля назначила экс-премьер-министра Дениса Шимгаля министром обороны.