Шмыгаль провел первую встречу с Сырским и Гнатовым: Готовим новые поставки вооружения

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел первую рабочую встречу с главнокомандующим Вооруженных сил генералом Александром Сырским и начальником Генерального штаба генерал-майором Андреем Гнатовым.

Источник: Шмыгаль в своем Telegram

Детали: Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию на фронте, потребности украинских военных, а также пути усиления оборонной способности государства.

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Прямая речь: "Готовим новые поставки вооружения для наших защитников, в частности при поддержке международных партнеров. Важно, чтобы любые наступательные попытки врага разбивались о мощь украинской армии".

Детали: По его словам, работа будет продолжаться в тесной координации для выполнения всех задач для усиления обороноспособности.

Что предшествовало:

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