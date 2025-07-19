Польща піднімала авіацію через масовану атаку РФ на Україну

Оперативне командування Збройних Сил Польщі повідомило, що піднімало авіацію через комбіновану атаку Росії на Україну.

Джерело: Оперативне командування Збройних Сил Польщі в мережі Х

Дослівно: "Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування РСЗ задіяло всі наявні сили та засоби, підняло в повітря чергові пари винищувачів, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були приведені у стан найвищої готовності".

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Деталі: У повідомленні додали, що вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, що знаходяться під загрозою ураження.

Нагадаємо: Тиждень тому Польща також піднімала винищувачі на тлі масованої ракетної атаки Росії на Україну.