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Польша поднимала авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

Ольга ГлущенкоСуббота, 19 июля 2025, 06:34
Польша поднимала авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину
Фото: Оперативное командование Вооруженных сил Польши

Оперативное командование Вооруженных Сил Польши сообщило, что поднимало авиацию из-за комбинированной атаки России на Украину.

Источник: Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в сети Х

Дословно: "В соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование РСЗ задействовало все имеющиеся силы и средства, подняло в воздух дежурные пары истребителей, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние высшей готовности".

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Детали: В сообщении добавили, что принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с зонами, находящимися под угрозой поражения.

Напомним: неделю назад Польша также поднимала истребители на фоне массированной ракетной атаки России на Украину.

Польшаавиароссийско-украинская война
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