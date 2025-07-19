Застрелений у Києві полковник СБУ спланував убивство бойовика Мозгового в 2015 році – ЗМІ
Застрелений у Києві 10 липня полковник СБУ Іван Воронич, за даними джерел The Times був архітектором вбивства ватажка сепаратистського угруповання "Призрак" Олексія Мозгового у 2015 році, а також брав участь в атаках морських дронів проти Чорноморського флоту РФ. У СБУ назвали інформацію видання недостовірною.
Джерело: The Times із посиланням на джерела
Деталі: Як пише видання, 50-річний Воронич був кадровим офіцером розвідки з Карпатського регіону. Він вступив до СБУ в 1998 році та переїхав до Києва, щоб працювати в контррозвідці після гібридного вторгнення Росії в 2014 році. Близький колишній колега описав його як "спокійну, дуже тиху людину, яка підтримувала себе у відмінній фізичній формі".
Він часто зголошувався на небезпечні місії. Незважаючи на свій вік, Воронич вступив до елітного спецпідрозділу СБУ "Альфа" та брав участь в операціях в тилу ворога в Курській області Росії, повідомили джерела в українській розвідці.
Одне джерело стверджує, що він також був архітектором засідки та вбивства Олексія Мозгового, лідера угруповання "Призрак" російських маріонеткових сил на окупованій Луганщині у 2015 році.
За словами джерел, полковник використовував морські дрони проти Чорноморського флоту Росії і був заступником у підрозділі полковника Романа Червінського.
Як відзначили українські розвідники, убивство Воронича 10 липня стало першим успішним нападом Росії на високопоставленого українського офіцера з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.
За даними джерел в українській розвідці, навесні ФСБ найняла двох кілерів з Азербайджану через організований злочинний синдикат. Одна з них, жінка, перетнула кордон з Україною з Молдови у травні, але її партнеру-чоловіку було відмовлено у в'їзді через попередні судимості. Зараз СБУ розслідує, як йому вдалося пізніше потрапити до країни.
Вбивцю полковника зафіксували на камери відеоспостереження, коли він тікав з місця події після вбивства своєї цілі з близької відстані. Сотні співробітників СБУ та поліції були залучені для опитування свідків, перегляду записів з камер спостереження та пошуку підозрілих сигналів мобільних телефонів.
СБУ повідомила, що підозрювані намагалися сховатися в селі під Києвом, але були знайдені протягом 72 годин і загинули в перестрілці, коли намагалися чинити опір арешту.
Оновлено: Прес-служба СБУ у коментарі УП заявила, що опублікована інформація у виданні The Times, надана анонімними джерелами, не відповідає дійсності.
Дослівно СБУ: "Зокрема, вбитий полковник СБУ Іван Воронич не мав жодного відношення до "підриву трубопроводу "Північний потік", як і українська спецслужба в цілому.
Полковник Воронич також не був дотичним до жодних спецоперацій СБУ із "залученням морських безпілотників проти Чорноморськог флоту РФ" та "спецоперацій в тилу ворога на території Курської області РФ".
Передісторія:
- У Голосіївському районі столиці 10 липня застрелили полковника Служби безпеки України. За даними джерела УП, близько 09:00 чоловік наблизився до полковника СБУ Івана Воронича, і здійснив 5 прицільних пострілів з пістолета, після чого з місця вчинення злочину зник. Внаслідок пострілів потерпілий отримав численні проникаючі вогнепальні поранення, від яких помер на місці події.
- Воронич, за даними The New York Times, брав участь у низці спецоперацій, зокрема ліквідації бойовика Арсена Павлова "Мотороли" та очолював підрозділ, який наступав на Курську область Росії у 2024 році.
- 13 липня співробітники Служби безпеки повідомили, що під час проведення спецоперації ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ РФ здійснили убивство полковника СБУ в Києві.