Застрелений у Києві полковник СБУ спланував убивство бойовика Мозгового в 2015 році – ЗМІ

Застрелений у Києві 10 липня полковник СБУ Іван Воронич, за даними джерел The Times був архітектором вбивства ватажка сепаратистського угруповання "Призрак" Олексія Мозгового у 2015 році, а також брав участь в атаках морських дронів проти Чорноморського флоту РФ. У СБУ назвали інформацію видання недостовірною.

Джерело: The Times із посиланням на джерела

Деталі: Як пише видання, 50-річний Воронич був кадровим офіцером розвідки з Карпатського регіону. Він вступив до СБУ в 1998 році та переїхав до Києва, щоб працювати в контррозвідці після гібридного вторгнення Росії в 2014 році. Близький колишній колега описав його як "спокійну, дуже тиху людину, яка підтримувала себе у відмінній фізичній формі".

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Він часто зголошувався на небезпечні місії. Незважаючи на свій вік, Воронич вступив до елітного спецпідрозділу СБУ "Альфа" та брав участь в операціях в тилу ворога в Курській області Росії, повідомили джерела в українській розвідці.

Одне джерело стверджує, що він також був архітектором засідки та вбивства Олексія Мозгового, лідера угруповання "Призрак" російських маріонеткових сил на окупованій Луганщині у 2015 році.

За словами джерел, полковник використовував морські дрони проти Чорноморського флоту Росії і був заступником у підрозділі полковника Романа Червінського.

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Як відзначили українські розвідники, убивство Воронича 10 липня стало першим успішним нападом Росії на високопоставленого українського офіцера з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

За даними джерел в українській розвідці, навесні ФСБ найняла двох кілерів з Азербайджану через організований злочинний синдикат. Одна з них, жінка, перетнула кордон з Україною з Молдови у травні, але її партнеру-чоловіку було відмовлено у в'їзді через попередні судимості. Зараз СБУ розслідує, як йому вдалося пізніше потрапити до країни.

Вбивцю полковника зафіксували на камери відеоспостереження, коли він тікав з місця події після вбивства своєї цілі з близької відстані. Сотні співробітників СБУ та поліції були залучені для опитування свідків, перегляду записів з камер спостереження та пошуку підозрілих сигналів мобільних телефонів.

СБУ повідомила, що підозрювані намагалися сховатися в селі під Києвом, але були знайдені протягом 72 годин і загинули в перестрілці, коли намагалися чинити опір арешту.

Оновлено: Прес-служба СБУ у коментарі УП заявила, що опублікована інформація у виданні The Times, надана анонімними джерелами, не відповідає дійсності.

Дослівно СБУ: "Зокрема, вбитий полковник СБУ Іван Воронич не мав жодного відношення до "підриву трубопроводу "Північний потік", як і українська спецслужба в цілому.

Полковник Воронич також не був дотичним до жодних спецоперацій СБУ із "залученням морських безпілотників проти Чорноморськог флоту РФ" та "спецоперацій в тилу ворога на території Курської області РФ".

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