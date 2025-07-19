Застреленный в Киеве полковник СБУ спланировал убийство боевика Мозгового в 2015 году – СМИ

По данным источников The Times, застреленный в Киеве 10 июля полковник СБУ Иван Воронич был архитектором убийства главаря сепаратистской группировки "Призрак" Алексея Мозгового в 2015 году, а также участвовал в атаках морских дронов против Черноморского флота РФ. В СБУ назвали информацию издания недостоверной.

Источник: The Times со ссылкой на источники

Детали: Как пишет издание, 50-летний Воронич был кадровым офицером разведки из Карпатского региона. Он вступил в ряды СБУ в 1998 году и переехал в Киев, чтобы работать в контрразведке после гибридного вторжения России в 2014 году. Близкий бывший коллега описал его как "спокойного, очень тихого человека, который поддерживал себя в отличной физической форме".

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Он часто вызывался на опасные миссии. Несмотря на свой возраст, Воронич вступил в элитное спецподразделение СБУ "Альфа" и участвовал в операциях в тылу врага в Курской области России, сообщили источники в украинской разведке.

Один источник утверждает, что он также был архитектором засады и убийства Алексея Мозгового, лидера группировки "Призрак" российских марионеточных сил на оккупированной Луганщине в 2015 году.

По словам источников, полковник использовал морские дроны против Черноморского флота России и был заместителем в подразделении полковника Романа Червинского.

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Как отметили украинские разведчики, убийство Воронича 10 июля стало первым успешным нападением России на высокопоставленного украинского офицера с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

По данным источников в украинской разведке, весной ФСБ наняла двух киллеров из Азербайджана через организованный преступный синдикат. Одна из них, женщина, пересекла границу с Украиной из Молдовы в мае, но ее партнеру-мужчине было отказано во въезде из-за предыдущих судимостей. Сейчас СБУ расследует, как ему удалось позже попасть в страну.

Убийца полковника был зафиксирован на камерах видеонаблюдения, когда он убегал с места происшествия после убийства своей цели с близкого расстояния. Сотни сотрудников СБУ и полиции были привлечены для опроса свидетелей, просмотра записей с камер наблюдения и поиска подозрительных сигналов мобильных телефонов.

СБУ сообщила, что подозреваемые пытались скрыться в селе под Киевом, но были найдены в течение 72 часов и погибли в перестрелке, когда пытались сопротивляться аресту.

Обновлено: Пресс-служба СБУ в комментарии УП заявила, что опубликованная информация в издании The Times, предоставленная анонимными источниками, не соответствует действительности.

Дословно СБУ: "В частности, убитый полковник СБУ Иван Воронич не имел никакого отношения к "подрыву трубопровода "Северный поток", как и украинская спецслужба в целом.

Полковник Воронич также не имел отношения к каким-либо спецоперациям СБУ с "привлечением морских беспилотников против Черноморского флота РФ" и "спецоперациям в тылу врага на территории Курской области РФ".

Предыстория: