Застреленный в Киеве полковник СБУ спланировал убийство боевика Мозгового в 2015 году – СМИ
По данным источников The Times, застреленный в Киеве 10 июля полковник СБУ Иван Воронич был архитектором убийства главаря сепаратистской группировки "Призрак" Алексея Мозгового в 2015 году, а также участвовал в атаках морских дронов против Черноморского флота РФ. В СБУ назвали информацию издания недостоверной.
Источник: The Times со ссылкой на источники
Детали: Как пишет издание, 50-летний Воронич был кадровым офицером разведки из Карпатского региона. Он вступил в ряды СБУ в 1998 году и переехал в Киев, чтобы работать в контрразведке после гибридного вторжения России в 2014 году. Близкий бывший коллега описал его как "спокойного, очень тихого человека, который поддерживал себя в отличной физической форме".
Он часто вызывался на опасные миссии. Несмотря на свой возраст, Воронич вступил в элитное спецподразделение СБУ "Альфа" и участвовал в операциях в тылу врага в Курской области России, сообщили источники в украинской разведке.
Один источник утверждает, что он также был архитектором засады и убийства Алексея Мозгового, лидера группировки "Призрак" российских марионеточных сил на оккупированной Луганщине в 2015 году.
По словам источников, полковник использовал морские дроны против Черноморского флота России и был заместителем в подразделении полковника Романа Червинского.
Как отметили украинские разведчики, убийство Воронича 10 июля стало первым успешным нападением России на высокопоставленного украинского офицера с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
По данным источников в украинской разведке, весной ФСБ наняла двух киллеров из Азербайджана через организованный преступный синдикат. Одна из них, женщина, пересекла границу с Украиной из Молдовы в мае, но ее партнеру-мужчине было отказано во въезде из-за предыдущих судимостей. Сейчас СБУ расследует, как ему удалось позже попасть в страну.
Убийца полковника был зафиксирован на камерах видеонаблюдения, когда он убегал с места происшествия после убийства своей цели с близкого расстояния. Сотни сотрудников СБУ и полиции были привлечены для опроса свидетелей, просмотра записей с камер наблюдения и поиска подозрительных сигналов мобильных телефонов.
СБУ сообщила, что подозреваемые пытались скрыться в селе под Киевом, но были найдены в течение 72 часов и погибли в перестрелке, когда пытались сопротивляться аресту.
Обновлено: Пресс-служба СБУ в комментарии УП заявила, что опубликованная информация в издании The Times, предоставленная анонимными источниками, не соответствует действительности.
Дословно СБУ: "В частности, убитый полковник СБУ Иван Воронич не имел никакого отношения к "подрыву трубопровода "Северный поток", как и украинская спецслужба в целом.
Полковник Воронич также не имел отношения к каким-либо спецоперациям СБУ с "привлечением морских беспилотников против Черноморского флота РФ" и "спецоперациям в тылу врага на территории Курской области РФ".
Предыстория:
- В Голосеевском районе столицы 10 июля застрелили полковника Службы безопасности Украины. По данным источника УП, около 09:00 мужчина приблизился к полковнику СБУ Ивану Вороничу, и совершил 5 прицельных выстрелов из пистолета, после чего с места совершения преступления скрылся. В результате выстрелов потерпевший получил многочисленные проникающие огнестрельные ранения, от которых скончался на месте происшествия.
- Воронич, по данным The New York Times, участвовал в ряде спецопераций, в частности в ликвидации боевика Арсена Павлова "Моторолы", и возглавлял подразделение, которое наступало на Курскую область России в 2024 году.
- 13 июля сотрудники Службы безопасности сообщили, что во время проведения спецоперации ликвидировали агентов российских спецслужб, которые по заданию ФСБ РФ совершили убийство полковника СБУ в Киеве.