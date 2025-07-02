В УПЦ МП стверджують, що Онуфрій не має громадянства РФ і оскаржить указ Зеленського

Речник УПЦ МП митрополит Климент заявив, що в предстоятеля УПЦ МП Онуфрія немає інших паспортів окрім українського і що митрополит оскаржить рішення президента.

Джерело: Климент у коментарі "Суспільному"

Деталі: Речник також сказав, що Онуфрій, мовляв, "не звертався" до Росії "із заявою про отримання іншого громадянства".

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Зі слів Климента, митрополит УПЦ МП також оскаржуватиме указ президента та доводитиме, що не має інших громадянств окрім українського.

Що передувало: 2 липня Служба безпеки України повідомила, що президент Володимир Зеленський своїм указом припинив українське громадянство Ореста Березовського, котрий більше відомий як діяч УПЦ МП Онуфрій.

СБУ встановила, що Березовський (Онуфрій) добровільно отримав громадянство РФ у 2002 році. Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина України.

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Також попри повномасштабне вторгнення, Березовський (Онуфрій) фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила, який благословив війну РФ проти України.

Передісторія:

Розслідування "Української правди" від 2023 року показало, що митрополит УПЦ МП Онуфрій та ще понад 20 священнослужителів УПЦ МП мають російське громадянство.

Так, згідно з витягом з системи "Роспаспорт", 20 березня 2002 року Онуфрій отримав у Москві російський паспорт. За рік, 23 червня 2003 року, він отримав ще й закордонний паспорт громадянина РФ, причому вже не перший. У 1998 році священнику в Москві вже видавали закордонний паспорт.

В УПЦ МП заперечували наявність російського громадянства у митрополита Онуфрія та інших церковників. Водночас сам Онуфрій заявив, що не вважає себе громадянином Росії, однак визнав, що раніше мав російський паспорт, якого нібито позбувся.

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