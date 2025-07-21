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Двоє людей загинули та 15 поранені під час нічної атаки РФ на Україну – Зеленський

Євген КізіловПонеділок, 21 липня 2025, 11:05
Двоє людей загинули та 15 поранені під час нічної атаки РФ на Україну – Зеленський
фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масштабного ракетного удару росіян по Україні цієї ночі загинули дві людини, ще 15 отримали поранення, серед них 12-річний хлопчик.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Удари Росії – завжди проти людяності: у Києві горіли дитячий садочок, житлові будинки, інша цивільна інфраструктура. Є руйнування звичайних будинків у Харкові, Івано-Франківську та області. П’ятнадцять людей поранені, найменшому хлопчику – 12 років. Усім допомагають. Двоє людей під час атаки загинуло".

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Деталі: За словами президента, наразі тривають рятувальні та аварійні роботи в українських містах і громадах після російського обстрілу.

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Є пошкодження в Києві та області, на Харківщині, Івано-Франківщині, були збиття ударних дронів на Сумщині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Полтавщині, Херсонщині.

 
фото: ДСНС

Зеленський каже, що за цю ніч Росія запустила понад 420 дронів, більш ніж 20 ракет, у тому числі балістику. Хвилі атак були всю ніч і тривали до ранку. Вранці знову "шахеди" на Харківщину.

Протягом обстрілу працювали мобільні вогневі групи, армійська авіація, РЕБ, воїни Повітряних сил, дрони-перехоплювачі.

"Багато збиттів, але, на жаль, не все. Тому маємо продовжувати масштабування перехоплювачів. Це те рішення, що дозволить захиститися від масованих атак", - зазначив президент.

 
фото: ДСНС

Що передувало:

  • У ніч на 21 липня Росія провела масштабну комбіновану повітряну атаку на Україну. Окупанти застосовували ударні безпілотники і ракети різного базування.
  • У результаті російського обстрілу в Києві загинула одна людина, ще восьмеро зазнали поранень – серед них 15-річна дівчина. Пошкоджень зазнали житлові будинки, дитячий садок, супермаркет, МАФи, гаражі, транспорт, складські приміщення та наземна частина станції метро.
  • В Івано-Франківській області внаслідок російського ракетно-дронового удару уночі 21 липня травмовані троє дорослих і дитина. Пошкоджені житлові будинки.

ракетний ударвійнаКиїв
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