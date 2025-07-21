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Двое людей погибли и 15 ранены во время ночной атаки РФ на Украину – Зеленский

Евгений КизиловПонедельник, 21 июля 2025, 11:05
Двое людей погибли и 15 ранены во время ночной атаки РФ на Украину – Зеленский
фото: ГСЧС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время масштабного ракетного удара россиян по Украине этой ночью погибли два человека, еще 15 получили ранения, среди них 12-летний мальчик.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Удары России – всегда против человечности: в Киеве горели детский сад, жилые дома, другая гражданская инфраструктура. Есть разрушения обычных домов в Харькове, Ивано-Франковске и области. Пятнадцать человек ранены, самому младшему мальчику – 12 лет. Всем помогают. Двое человек во время атаки погибли".

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Детали: По словам президента, сейчас продолжаются спасательные и аварийные работы в украинских городах и общинах после российского обстрела.

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Есть повреждения в Киеве и области, в Харьковской, Ивано-Франковской областях, были сбиты ударные дроны в Сумской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Херсонской областях.

 
Фото: ГСЧС

Зеленский говорит, что за эту ночь Россия запустила более 420 дронов, более 20 ракет, в том числе баллистических. Волны атак были всю ночь и продолжались до утра. Утром снова "шахиды" на Харьковщину.

Во время обстрела работали мобильные огневые группы, армейская авиация, РЭБ, воины Воздушных сил, дроны-перехватчики.

"Много сбитий, но, к сожалению, не все. Поэтому мы должны продолжать масштабирование перехватчиков. Это то решение, которое позволит защититься от массированных атак", - отметил президент.

 
Фото: ГСЧС

Что предшествовало:

ракетный ударвойнаКиев
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