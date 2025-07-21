В НАБУ рассказали детали ДТП, за которые 3 сотрудников получили подозрения
Национальное антикоррупционное бюро уверяет, что трое его сотрудников, которым объявили подозрения о совершении ДТП, помогали всем пострадавшим, не пытались использовать служебное положение или избежать ответственности.
Источник: пресс-служба бюро в Telegram
Детали: В НАБУ отметили, что речь идет о трех отдельных ДТП, которые имели место в 2021 (два события) и 2023 годах (одно событие).
"В каждом из случаев работники НАБУ сразу после происшествия оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, вызвали скорую, полицию и проинформировали соответствующие органы. Это зафиксировано должным образом и подтверждено выводами служебных расследований, проведенных Управлением внутреннего контроля НАБУ", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что сотрудники не использовали служебное положение в свою пользу, не пытались избежать ответственности, а наоборот – "максимально способствовали" следствию.
"Учитывая эти обстоятельства, непонятным выглядит как проведение массовых обысков по фактам событий, произошедших 2-4 года назад, так и инициирование ходатайств о мерах пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Также одновременно поданы ходатайства об отстранении всех трех работников от должностей, несмотря на отсутствие рисков влияния на следствие", – отметили в НАБУ.
Предыстория:
- Утром источники УП в СБУ сообщили, что в разных областях Украины проходят обыски, поскольку Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора проводят спецоперацию по "нейтрализации российского влияния на НАБУ".
- Позже СБУ и ОГП сообщили, что задержали одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова.
- В НАБУ заявили, что обыски, которые утром 21 июля СБУ проводит в бюро, касаются 15 сотрудников НАБУ и проходят без судебных постановлений. Большинству лиц инкриминируют участие в ДТП, а отдельным – возможные связи с Россией.
- В ГБР добавили, что на фоне обысков, которые СБУ проводит в НАБУ 21 июля, они сообщили о подозрениях трем сотрудникам антикоррупционного бюро в совершении дорожно-транспортных происшествий.