В НАБУ рассказали детали ДТП, за которые 3 сотрудников получили подозрения

Национальное антикоррупционное бюро уверяет, что трое его сотрудников, которым объявили подозрения о совершении ДТП, помогали всем пострадавшим, не пытались использовать служебное положение или избежать ответственности.

Источник: пресс-служба бюро в Telegram

Детали: В НАБУ отметили, что речь идет о трех отдельных ДТП, которые имели место в 2021 (два события) и 2023 годах (одно событие).

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"В каждом из случаев работники НАБУ сразу после происшествия оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, вызвали скорую, полицию и проинформировали соответствующие органы. Это зафиксировано должным образом и подтверждено выводами служебных расследований, проведенных Управлением внутреннего контроля НАБУ", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что сотрудники не использовали служебное положение в свою пользу, не пытались избежать ответственности, а наоборот – "максимально способствовали" следствию.

"Учитывая эти обстоятельства, непонятным выглядит как проведение массовых обысков по фактам событий, произошедших 2-4 года назад, так и инициирование ходатайств о мерах пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Также одновременно поданы ходатайства об отстранении всех трех работников от должностей, несмотря на отсутствие рисков влияния на следствие", – отметили в НАБУ.

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