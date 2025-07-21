Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В НАБУ рассказали детали ДТП, за которые 3 сотрудников получили подозрения

Ирина БалачукПонедельник, 21 июля 2025, 15:37
В НАБУ рассказали детали ДТП, за которые 3 сотрудников получили подозрения
Фото, предоставленные источниками УП. Коллаж УП

Национальное антикоррупционное бюро уверяет, что трое его сотрудников, которым объявили подозрения о совершении ДТП, помогали всем пострадавшим, не пытались использовать служебное положение или избежать ответственности.

Источник: пресс-служба бюро в Telegram

Детали: В НАБУ отметили, что речь идет о трех отдельных ДТП, которые имели место в 2021 (два события) и 2023 годах (одно событие).

Реклама:

"В каждом из случаев работники НАБУ сразу после происшествия оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, вызвали скорую, полицию и проинформировали соответствующие органы. Это зафиксировано должным образом и подтверждено выводами служебных расследований, проведенных Управлением внутреннего контроля НАБУ", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что сотрудники не использовали служебное положение в свою пользу, не пытались избежать ответственности, а наоборот – "максимально способствовали" следствию.

"Учитывая эти обстоятельства, непонятным выглядит как проведение массовых обысков по фактам событий, произошедших 2-4 года назад, так и инициирование ходатайств о мерах пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Также одновременно поданы ходатайства об отстранении всех трех работников от должностей, несмотря на отсутствие рисков влияния на следствие", – отметили в НАБУ.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

НАБУСБУДТПобыски
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоСБУ: В рядах НАБУ задержан российский "крот", которого курировал экс-охранник Януковича
ВИДЕОНа фоне обысков СБУ: ГБР объявило нескольким сотрудникам НАБУ подозрения по ДТП
Президент назначил 16 послов
МИД подтвердил смерть экс-чиновника МВД Украины в Испании
видеоСБУ: Разоблачили нардеп, который работал на Россию и имел значительное влияние на НАБУ
СБУ и ОГП задержали одного из руководителей детективов НАБУ: подозревают в продаже техконопли в РФ
Все новости...
НАБУ
СБУ: В рядах НАБУ задержан российский "крот", которого курировал экс-охранник Януковича
В СБУ утверждают, что не получали доступ к данным о спецоперациях НАБУ и САП
На фоне обысков СБУ: ГБР объявило нескольким сотрудникам НАБУ подозрения по ДТП
Последние новости
17:24
футболОпределились потенциальные соперники "Александрии" и "Полесья" в квалификации Лиги конференций
17:10
Оплата лицом: ПриватБанк и "Аврора" запускают сеть биометрической оплаты покупок
17:09
В Италии 78-летний мужчина "ожил" через 30 минут после остановки сердца
17:08
Зеленский назвал три приоритета очередной встречи с представителями РФ в Стамбуле
17:00
Крупнейшее месторождение нефти в Польше нашли в Балтийском море
16:53
Достопримечательность "Дом с хлебной скамейкой" под угрозой разрушения из-за действий владельца
16:46
фотоВ Киеве обезвредили боевую часть российской ракеты, которая упала возле жилых домов
16:27
Большинство подростков в США общаются с ИИ, но все еще предпочитают людей — исследование
16:26
Со всей силы швырнул в воду: в Ровенской области полиция ищет мужчину, который издевался над собакой
16:14
Международная федерация шахмат допустила женскую сборную России к командному чемпионату мира
Все новости...
Реклама:
Реклама: