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Зеленский подтвердил, что переговоры с РФ запланированы на 23 июля

Татьяна ОлейникПонедельник, 21 июля 2025, 20:52
Зеленский подтвердил, что переговоры с РФ запланированы на 23 июля
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на среду, 23 июля, запланирована встреча с российской стороной в Турции.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Сегодня я обсудил с Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров доложил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей".

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переговорыЗеленскийТурцияроссийско-украинская война
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