Зеленский подтвердил, что переговоры с РФ запланированы на 23 июля
Понедельник, 21 июля 2025, 20:52
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на среду, 23 июля, запланирована встреча с российской стороной в Турции.
Источник: обращение Зеленского
Прямая речь: "Сегодня я обсудил с Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров доложил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей".
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Что предшествовало:
- Издание Independent Turkce сообщило в понедельник со ссылкой на источники, что российская и украинская делегации могут встретиться на этой неделе в Стамбуле – в среду или четверг.
- Украина предложила России провести новый раунд переговоров на этой неделе.
- В Кремле заявили, что РФ "подтверждает свою заинтересованность в проведении третьего раунда переговоров по Украине", но отметили, что "предстоит обмен мнениями по меморандумам Москвы и Киева, которые пока являются диаметрально противоположными.
- Последний раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле состоялся 2 июня. На нем Россия передала Украине свой меморандум с перечнем заведомо неприемлемых ультиматумов.