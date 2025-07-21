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В G7 заявили о «серьезном беспокойстве» из-за атаки на НАБУ: хотят встречи с правительством

Мария Емец, Станислав ПогориловПонедельник, 21 июля 2025, 21:08
В G7 заявили о «серьезном беспокойстве» из-за атаки на НАБУ: хотят встречи с правительством
фото: Getty Images

Послы государств "Группы семи" выразили обеспокоенность следственными действиями Службы безопасности Украины в отношении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), во время которых был разоблачен подозреваемый агент РФ, и планируют обсудить эти события с руководством правительства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление дипломатов

Детали: Послы G7 отметили, что внимательно следят за расследованием в отношении нескольких сотрудников НАБУ по подозрению в преступлениях.

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"Мы встретились сегодня с НАБУ, имеем серьезные опасения и намерены обсудить эти события с руководством правительства", - говорится в заявлении.

Дипломаты напомнили, что поддерживают "прозрачность, независимые институты и надлежащее управление" и ценят партнерские отношения в Украине "для совместной борьбы с коррупцией".

Утром в понедельник СБУ провела обыски у ряда сотрудников Национального антикоррупционного бюро в рамках операции по "нейтрализации российского влияния на НАБУ".

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В рамках этих действий задержали одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова по подозрению в ведении экономической деятельности с Россией. Также был задержан сотрудник центрального аппарата НАБУ, подозреваемый в шпионаже в пользу российских спецслужб.

В НАБУ пожаловались, что к сотрудникам Бюро применили силу, а следственные действия проводились без решения суда. Там также заявили, что доказательств участия задержанного сотрудника ведомства в антигосударственной деятельности нет.

Параллельно Специализированная антикоррупционная прокуратура утверждала, что СБУ получила доступ ко всем спецоперациям НАБУ. В СБУ это позже опровергли.

Что предшествовало: На прошлой неделе послы G7 призвали новое правительство во главе с Юлией Свириденко к дальнейшей работе над реформами.

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НАБУG7СБУкоррупция
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