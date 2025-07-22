Умєров очолить делегацію для переговорів з РФ – Зеленський
Українську делегацію для перемовин з російською стороною у Туреччині очолить секретар РНБО Рустем Умєров, повідомив президент.
Джерело: Володимир Зеленський в Telegram
Пряма мова президента: "Я доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною. Очолить делегацію Рустем Умєров, у склад делегації увійдуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу президента".
Деталі: Зеленський зазначив, що він провів нараду щодо необхідних Україні результатів переговорної роботи.
Президент підкреслив, що Київ готовий "працювати максимально продуктивно" заради звільнення полонених, повернення викрадених дітей, припинення вбивств та заради підготовки зустрічі лідерів для "реального завершення цієї війни".
"Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме Росія має завершити війну, яку сама ж і почала", – заявив Зеленський.
Передісторія:
- Україна запропонувала Росії провести новий раунд переговорів цього тижня.
- Видання Independent Turkce повідомило в понеділок із посиланням на джерела, що російська та українська делегації можуть зустрітися цього тижня в Стамбулі – у 23 або 24 липня.
- У Кремлі заявили, що РФ "підтверджує свою зацікавленість у проведенні третього раунду переговорів щодо України", але зазначили, що "має відбутися обмін думками щодо меморандумів Москви і Києва, які поки що є діаметрально протилежними.