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Умєров очолить делегацію для переговорів з РФ – Зеленський

Ірина БалачукВівторок, 22 липня 2025, 11:48
Умєров очолить делегацію для переговорів з РФ – Зеленський
Голова ОП Андрій Єрмак, президент Володимир Зеленський та секретар РНБО Рустем Умєров. Фото з Telegram Зеленського

Українську делегацію для перемовин з російською стороною у Туреччині очолить секретар РНБО Рустем Умєров, повідомив президент.

Джерело: Володимир Зеленський в Telegram

Пряма мова президента: "Я доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною. Очолить делегацію Рустем Умєров, у склад делегації увійдуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу президента".

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Деталі: Зеленський зазначив, що він провів нараду щодо необхідних Україні результатів переговорної роботи.

Президент підкреслив, що Київ готовий "працювати максимально продуктивно" заради звільнення полонених, повернення викрадених дітей, припинення вбивств та заради підготовки зустрічі лідерів для "реального завершення цієї війни".

"Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме Росія має завершити війну, яку сама ж і почала", – заявив Зеленський.

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ЗеленськийУмєров РустемпереговориРосія
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