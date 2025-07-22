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Умеров возглавит делегацию для переговоров с РФ – Зеленский

Ирина БалачукВторник, 22 июля 2025, 11:48
Умеров возглавит делегацию для переговоров с РФ – Зеленский
Глава ОП Андрей Ермак, президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Рустем Умеров. Фото из Telegram Зеленского

Украинскую делегацию для переговоров с российской стороной в Турции возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров, сообщил президент.

Источник: Владимир Зеленский в Telegram

Прямая речь президента: "Я поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса президента".

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Детали: Зеленский отметил, что он провел совещание относительно необходимых Украине результатов переговорной работы.

Президент подчеркнул, что Киев готов "работать максимально продуктивно" ради освобождения пленных, возвращения похищенных детей, прекращения убийств и ради подготовки встречи лидеров для "реального завершения этой войны".

"Наша позиция максимально прозрачна. Украина никогда не хотела этой войны, и именно Россия должна завершить войну, которую сама же и начала", – заявил Зеленский.

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