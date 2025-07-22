Умеров возглавит делегацию для переговоров с РФ – Зеленский
Украинскую делегацию для переговоров с российской стороной в Турции возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров, сообщил президент.
Источник: Владимир Зеленский в Telegram
Прямая речь президента: "Я поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса президента".
Детали: Зеленский отметил, что он провел совещание относительно необходимых Украине результатов переговорной работы.
Президент подчеркнул, что Киев готов "работать максимально продуктивно" ради освобождения пленных, возвращения похищенных детей, прекращения убийств и ради подготовки встречи лидеров для "реального завершения этой войны".
"Наша позиция максимально прозрачна. Украина никогда не хотела этой войны, и именно Россия должна завершить войну, которую сама же и начала", – заявил Зеленский.
Предыстория:
- Украина предложила России провести новый раунд переговоров на этой неделе.
- Издание Independent Turkce сообщило в понедельник со ссылкой на источники, что российская и украинская делегации могут встретиться на этой неделе в Стамбуле – 23 или 24 июля.
- В Кремле заявили, что РФ "подтверждает свою заинтересованность в проведении третьего раунда переговоров по Украине", но отметили, что "предстоит обмен мнениями по меморандумам Москвы и Киева, которые пока являются диаметрально противоположными.