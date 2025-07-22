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Стефанчук підписав закон про позбавлення незалежності НАБУ і САП, слово за Зеленським

Валентина РоманенкоВівторок, 22 липня 2025, 15:03
Стефанчук підписав закон про позбавлення незалежності НАБУ і САП, слово за Зеленським
Руслан Стефанчук. ілюстративне фото з Facebook політика

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав ухвалений на засіданні у вівторок закон щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, які передбачають зокрема позбавлення незалежності антикорупційних органів.

Джерело: картка законопроєкту на сайті парламенту

Деталі: Вказано, що закон направлено на підпис президенту України.

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Передісторія:

  • 22 липня Верховна Рада голосами 263 нардепів ухвалила в другому читанні законопроєкт №12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану", з правками, згідно з якими Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура стають залежними від рішень генерального прокурора. 
  • Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, який фактично знищує незалежність НАБУ і САП.
  • Посли держав "Групи семи" висловили стурбованість слідчими діями СБУ щодо НАБУ.
  • Також Європейський Союз висловив занепокоєння через нещодавні дії України щодо її антикорупційних інституцій НАБУ та САП.

НАБУзаконодавствоВерховна РадаЗеленський
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