Стефанчук підписав закон про позбавлення незалежності НАБУ і САП, слово за Зеленським
Вівторок, 22 липня 2025, 15:03
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав ухвалений на засіданні у вівторок закон щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, які передбачають зокрема позбавлення незалежності антикорупційних органів.
Джерело: картка законопроєкту на сайті парламенту
Деталі: Вказано, що закон направлено на підпис президенту України.
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Передісторія:
- 22 липня Верховна Рада голосами 263 нардепів ухвалила в другому читанні законопроєкт №12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану", з правками, згідно з якими Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура стають залежними від рішень генерального прокурора.
- Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, який фактично знищує незалежність НАБУ і САП.
- Посли держав "Групи семи" висловили стурбованість слідчими діями СБУ щодо НАБУ.
- Також Європейський Союз висловив занепокоєння через нещодавні дії України щодо її антикорупційних інституцій НАБУ та САП.