Стефанчук подписал закон о лишении независимости НАБУ и САП, слово за Зеленским
Вторник, 22 июля 2025, 15:03
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал принятый на заседании во вторник закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которые предусматривают в частности лишение независимости антикоррупционных органов.
Источник: карточка законопроекта на сайте парламента
Детали: Указано, что закон направлен на подпись президенту Украины.
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Предыстория:
- 22 июля Верховная Рада голосами 263 нардепов приняла во втором чтении законопроект №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных преступлений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения", с правками, согласно которым Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура становятся зависимыми от решений генерального прокурора.
- Руководители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры призвали президента Владимира Зеленского не подписывать законопроект №12414, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП.
- Послы государств "Группы семи" выразили обеспокоенность следственными действиями СБУ в отношении НАБУ.
- Также Европейский Союз выразил обеспокоенность из-за недавних действий Украины в отношении ее антикоррупционных институтов НАБУ и САП.