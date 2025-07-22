Стефанчук подписал закон о лишении независимости НАБУ и САП, слово за Зеленским

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал принятый на заседании во вторник закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которые предусматривают в частности лишение независимости антикоррупционных органов.

Источник: карточка законопроекта на сайте парламента

Детали: Указано, что закон направлен на подпись президенту Украины.

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