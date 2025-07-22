У ЄС відреагували на ситуацію з НАБУ та САП і нагадали про умови підтримки України
Європейський Союз занепокоєний через нещодавні дії України щодо її антикорупційних інституцій НАБУ та САП, заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.
Джерело: "Європейська правда", "Українська правда"
Пряма мова Мерсьє: "Ці органи (НАБУ і САП – ред.) мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості".
Деталі: Він наголосив, що ЄС надає Україні значну фінансову допомогу "за умови прогресу в галузі прозорості, судової реформи та демократичного врядування".
"Для вступу України до ЄС необхідна потужна спроможність боротися з корупцією та забезпечити інституційну стійкість. ЄС продовжуватиме стежити за ситуацією та підтримуватиме Україну у дотриманні верховенства права", – заявив речник Єврокомісії.
Знати більше: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ
Передісторія:
- Співробітники СБУ та ОГП провели щонайменше 70 обшуків у 15 співробітників Національного бюро розслідувань у різних областях України 21 липня. У НАБУ повідомляли, що силовики не мали судових ухвал на проведення обшуків.
- Детективам НАБУ інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією, корупцію в інтересах олігархів. Водночас активізувалося Державне бюро розслідувань із матеріалами про ДТП кількарічної давнини за участі співробітників НАБУ.
- Представники СБУ та Офісу генпрокурора також перевіряють стан охорони державної таємниці в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
- Водночас, у Верховній Раді розглянуть законопроєкт №12414, який, як вважають НАБУ та САП, фактично знищить незалежність цих антикорупційних організацій.
- Посли держав "Групи семи" 21 липня висловили стурбованість слідчими діями СБУ щодо НАБУ.