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У ЄС відреагували на ситуацію з НАБУ та САП і нагадали про умови підтримки України

Ірина Балачук, Христина БондарєваВівторок, 22 липня 2025, 13:38
У ЄС відреагували на ситуацію з НАБУ та САП і нагадали про умови підтримки України
Фото ілюстративне з pixabay.com

Європейський Союз занепокоєний через нещодавні дії України щодо її антикорупційних інституцій НАБУ та САП, заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

Джерело: "Європейська правда", "Українська правда"

Пряма мова Мерсьє: "Ці органи (НАБУ і САП – ред.) мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості".

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Деталі: Він наголосив, що ЄС надає Україні значну фінансову допомогу "за умови прогресу в галузі прозорості, судової реформи та демократичного врядування". 

"Для вступу України до ЄС необхідна потужна спроможність боротися з корупцією та забезпечити інституційну стійкість. ЄС продовжуватиме стежити за ситуацією та підтримуватиме Україну у дотриманні верховенства права", – заявив речник Єврокомісії.

Знати більше: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ

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Передісторія:

ЄСНАБУАнтикорупційна прокуратура
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