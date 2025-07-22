У ЄС відреагували на ситуацію з НАБУ та САП і нагадали про умови підтримки України

Європейський Союз занепокоєний через нещодавні дії України щодо її антикорупційних інституцій НАБУ та САП, заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

Джерело: "Європейська правда", "Українська правда"

Пряма мова Мерсьє: "Ці органи (НАБУ і САП – ред.) мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості".

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Деталі: Він наголосив, що ЄС надає Україні значну фінансову допомогу "за умови прогресу в галузі прозорості, судової реформи та демократичного врядування".

"Для вступу України до ЄС необхідна потужна спроможність боротися з корупцією та забезпечити інституційну стійкість. ЄС продовжуватиме стежити за ситуацією та підтримуватиме Україну у дотриманні верховенства права", – заявив речник Єврокомісії.

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