В ГУР попередили, що Росія може використати протести за НАБУ і САП в своїх інтересах

В Головному управлінні розвідки МОУ попередили, що спецслужби та пропагандисти Кремля ретельно та поглиблено вивчають ситуацію всередині України, щоб використати повʼязані із ухваленням закону №12414 протести для підриву здатності нашої держави чинити спротив повномасштабній збройній російській агресії.

Джерело: пресслужба ГУР

Деталі: За оцінками розвідки, Росія має намір дискредитувати Україну у світі, аби послабити або зруйнувати підтримку Заходу збройної боротьби з агресором.

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Дослівно: "Всередині України Росія розглядає можливості скористатись суспільним невдоволенням з метою максимального загострення ситуації, використовуючи наявні ресурси впливу, зокрема інформаційні.

Для підняття градусу протестів, поглиблення поляризації та хаотизації українського суспільства, і, як наслідок, втрати стійкості держави під час екзистенційної війни, не виключені провокативні дії, інспіровані з Москви.

ГУР МО України нагадує, що українська нація перебуває в умовах геноцидної війни, в якій агресор намагається всіма способами зруйнувати нашу державу, та закликає до виваженості в оцінках і діях".